Sébastien Lecornu détaille un nouveau budget 2026, sans mentionner le 49.3 ou les ordonnances

Sébastien Lecornu a présenté ce vendredi 16 janvier 2026 les éléments qui constitueront le nouveau projet de loi de finances pour l’année 2026. L'usage du 49.3 ou des ordonnances n'a finalement pas été annoncé par le Premier ministre, qui a assuré que "le gouvernement ne renoncera pas au compromis". "Ce budget va être différent du budget initial. Il est meilleur, il peut rassembler", a-t-il estimé, fustigeant au passage La France insoumise et le Rassemblement national, qui "ont bloqué le travail".

Concernant le pouvoir d'achat, Sébastien Lecornu a annoncé l'augmentation de la prime d'activité de 50 euros par mois pour "plus de 3 millions de ménages qui gagnent le SMIC ou un peu plus".

Une réforme des allocations de solidarité sera proposée par le gouvernement. L'impôt sur le revenu n’augmentera pas, et le barème sera finalement revalorisé "pour que l’inflation ne se transforme pas en augmentation masquée de cet impôt". "Nous ne toucheront pas aux allégements de charges parce que augmenter les charges, c’est augmenter le coût du travail", a-t-il estimé.

Sébastien Lecornu a aussi déclaré qu'"il n'y aura pas de réforme de l'abattement de l'impôt sur le revenu pour les retraités".

"Nous continuerons à soutenir l’apprentissage des jeunes, en particulier ceux qui travaillent dans les PME" et "il n’y aura aucune mesure pesant sur les allocations pour les personnes en situation de handicap ou pour les allocations sur le logement (APL)", a détaillé Sébastien Lecornu.

Sur la question de l'éducation, le Premier ministre a confirmé la généralisation des repas universitaires à 1 euro, et a assuré que les "bourses étudiantes seront maintenues" et que "2.000 postes supplémentaires seront crées" dans l'Education nationale.

Sur le volet du logement, Sébastien Lecornu annonce une augmentation de 400 millions d'euros "des moyens pour les bailleurs sociaux". "Nous maintenons par ailleurs Ma Prim’Rénove. C’est un dispositif utile et efficace. Mais nous lutterons davantage contre les abus et les détournements."

Sur l’agriculture, Sébastien Lecornu a confirmé que "les engagements pris par le gouvernement et la ministre ces derniers jours seront tenus et la crise que nous connaissons justifie d’ailleurs pleinement de ne pas voir les débats au Parlement s’enliser, comme ce fut le cas cette semaine".

Le Premier ministre, contrairement aux rumeurs qui circulaient, n'a annoncé ni le recours à l'article 49.3, ni le passage en force du budget par ordonnance. Cela ne veut pas pour autant dire que ce nouveau budget 2026 ne sera pas finalement adopté par un de ces recours.

