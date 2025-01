Séisme meurtrier en Chine: la course pour retrouver des survivants au Tibet

Des milliers de sauveteurs bravent le froid et l'altitude mercredi en Chine pour retrouver des survivants après un séisme dévastateur qui a fait au moins 126 morts et provoqué l'effondrement de milliers de bâtiments au Tibet.

Des vidéos publiées par la télévision publique chinoise CCTV montrent des secouristes extraire des blessés des décombres, monter d'épaisses tentes anti-froid ou encore examiner des blessés.Sur d'autres images, un homme vêtu d'un épais manteau d'hiver porte en bandoulière un enfant en pleurs.Au moins 126 personnes ont été tuées et 188 autres blessées à la suite de ce séisme survenu mardi matin dans le canton rural de Tingri, au Tibet (sud-ouest de la Chine), non loin de la frontière népalaise, selon CCTV.Des responsables régionaux ont indiqué mercredi après-midi que ce bilan, publié la veille au soir, n'avait pas été revu à la hausse depuis.Plus de 3.600 bâtiments se sont effondrés et 187 sites d'accueil pour les sinistrés, accueillant 46.500 personnes, ont été mis en place, a déclaré Hong Li, directeur du Bureau de gestion des urgences de la région autonome du Tibet."Le lieu touché est situé en haute altitude sur un haut plateau, c'est une zone montagneuse où le froid est intense et les infrastructures de transport, de communication, d'électricité sont limitées", a-t-il souligné."Les opérations de secours se concentrent désormais sur le relogement des personnes sinistrées et la reconstruction", a-t-il dit.- Températures glaciales -Le canton de Tingri compte environ 62.000 habitants et est situé à une altitude moyenne d'environ 4.500 mètres, non loin du versant chinois de l'Everest.L'épicentre se trouve à environ 370 km au sud-ouest de la capitale régionale, Lhassa.La température dans le canton de Tingri pourrait descendre à -16 degrés jeudi matin, selon l'agence météorologique nationale.Plus de 12.000 sauveteurs, dont des pompiers, des soldats, des policiers et des secouristes professionnels ont été déployés, a indiqué Chine nouvelle.Les autorités ont envoyé de l'aide d'urgence, notamment des tentes en coton, des couettes et d'autres équipements nécessaires pour supporter les rudes conditions climatiques, a-t-elle précisé.Les dégâts sont notables dans la commune de Lhatsé, selon un témoin interrogé par l'AFP."Certaines des maisons les plus anciennes se sont effondrées, et une grande partie des bâtiments en briques ont de grandes fissures", a déclaré Meng Lingkang, un touriste de 23 ans.La magnitude du séisme s'est élevée à 6,8, selon l'agence nationale chinoise chargée des séismes (CENC). L'institut d'études géologiques américain (USGS) a fait état d'une magnitude de 7,1.De nombreuses maisons qui se sont effondrées semblent avoir été construites avec des matériaux traditionnels tels que de la pierre, des briques de terre et des poutres en bois.L'AFP n'a pas la possibilité de se rendre sur place, l'accès au Tibet étant strictement réglementé pour les médias étrangers.- Poutine et Macron -Le président chinois Xi Jinping avait appelé mardi à "tout mettre en oeuvre pour mener à bien les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que pour soigner les blessés", selon CCTV.Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit "profondément attristé" par les pertes humaines, tout comme le Dalaï lama, principale figure du bouddhisme tibétain, qui vit en exil.Le président russe Vladimir Poutine a adressé un message à Xi Jinping, disant que la Russie "partage la douleur" des Chinois.La France a de son côté proposé "son assistance pour venir en aide aux populations himalayennes touchées", par un message du président Emmanuel Macron sur X.Si les tremblements de terre sont fréquents dans la région, celui de mardi est le plus puissant enregistré dans un rayon de 200 kilomètres au cours des cinq dernières années, a indiqué le CENC.Au Népal, le séisme, ressenti dans la capitale Katmandou, a frappé les zones situées autour de Namche et de Lobuche, près du camp de base de l'Everest. Aucun mort n'a été signalé.Un tremblement de terre survenu en décembre 2023 en Chine avait fait 148 morts dans la province du Gansu (nord-ouest).En mai 2008, un séisme de magnitude 7,9 avait fait 87.000 morts ou disparus dans la province du Sichuan (sud-ouest). La catastrophe avait causé un choc national.