Six morts en Ukraine et douze blessés à Kiev dans des frappes russes

Des frappes russes ont fait quatre morts à Soumy dans le nord de l'Ukraine et deux morts dans le port d'Odessa sur la mer Noire, tandis que la capitale, Kiev, a de nouveau été visée par des missiles qui ont fait 12 blessés, selon les autorités locales.

Selon des journalistes de l'AFP à Kiev, les premières explosions ont retenti aux premières heures du jour, samedi, plusieurs minutes avant le déclenchement de l'alerte aérienne dans la capitale.Des frappes ont également touché d'autres régions du pays, faisant quatre morts et 17 blessés à Soumy, dans le nord-est du pays, selon le gouverneur militaire régional, Oleg Grygorov.Il a indiqué sur Telegram que "deux bombes aériennes guidées ont frappé une zone pleine de civils, de voitures et de transports publics".Sur une vidéo postée sur Telegram par le maire par intérim, Artem Kobzar, on voit une voiture et un minibus détruits et des impacts dans le sol.Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriï Sybiga, a qualifié ces frappes de "meurtre délibéré de civils" et a appelé les alliés de l'Ukraine à fournir à Kiev les moyens d'intercepter les missiles russes, particulièrement les missiles balistiques pour lesquels elle manque de missiles intercepteurs comme les Patriot américains.Une frappe de missiles russes a également fait deux morts dans le port d'Odessa sur la mer Noire (sud), des conducteurs de camions, selon les autorités portuaires ukrainiennes, qui ont précisé qu'un navire battant pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis avait également été touché, sans qu'il y ait de victimes.A Kiev, douze personnes ont été blessées, dont "deux enfants de 10 et 11 ans", a indiqué le maire de la capitale, Vitali Klitschko, sur Telegram.Deux séries d'explosions ont retenti aux premières heures de la journée, selon des journalistes de l'AFP sur place, alors que les autorités avertissaient d'une attaque menée au moyen de missiles par la Russie.L'un des missiles était "chargé avec des éclats qui ont endommagé des voitures et des maisons. Heureusement, les rues étaient vides à ce moment et personne n'était près des fenêtres", a indiqué Oleksandr Kovtunov, le chef de l'administration du quartier de Darnytsia.Une vidéo publiée par les services de secours ukrainiens montre des pompiers contournant des cratères et intervenant dans des bâtiments en ruines et fumants, les frappes ayant causé des dégâts dans trois quartiers ainsi que des incendies dans des entrepôts.- 120 drones et 12 missiles -Depuis juin, Kiev est la cible de frappes massives, alors que l'Ukraine manque de missiles intercepteurs pour contrer les missiles balistiques russes de plus en plus nombreux, plus rapides et complexes à intercepter.Trente personnes y ont été tuées lors d'un bombardement d'une ampleur inédite, dans la nuit du 1er au 2 juillet.La Russie a visé l'Ukraine avec "plus de 120 drones et 12 missiles, dont une moitié de missiles balistiques", a déclaré samedi matin le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aucun des missiles balistiques n'a pu être intercepté, selon lui."Des infrastructures civiles ont été touchées avant même que ne soit déclenché le signal de l'alerte antiaérienne", a-t-il également indiqué.Ce retard pourrait être lié à l'utilisation par la Russie de missiles antiaériens des systèmes S-400, selon Serguiï Sternenko, conseiller auprès du ministère ukrainien de la Défense, sur Telegram.Initialement conçus pour frapper des cibles aériennes, ces missiles sol-air ont par le passé été utilisés par la Russie comme des missiles balistiques pour frapper au sol.Ils "sont plus difficiles à détecter par radar", explique M. Sternenko. "Il n'y a aucune logique militaire à de telles attaques, c'est juste du terrorisme", a-t-il écrit.Ces frappes interviennent alors que le président américain Donald Trump a annoncé mercredi en marge du sommet de l'Otan à Ankara que l'Ukraine allait pouvoir obtenir une licence pour fabriquer elle-même les missiles intercepteurs Patriot.