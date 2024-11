Ski alpin: 99e victoire pour Mikaela Shiffrin, la 100e sur toutes les lèvres

Et de 99.

.. La reine du ski américaine Mikaela Shiffrin a décroché samedi sa 99e victoire en Coupe du monde en remportant le slalom de Gurgl en Autriche et fonce desormais vers un 100e succès qui lui tend les bras dès la semaine prochaine.Sous le soleil du Tyrol samedi, Mikaela Shiffrin s'est hissée en tête de la première manche malgré quelques erreurs et a ensuite résisté à ses concurrentes pour l'emporter dans la petite station autrichienne qui accueillait pour la première fois la Coupe du monde féminine de ski."J'étais super nerveuse là-haut, j'entendais toutes les filles descendre et leurs fans hurler de joie donc je me disais qu'elles avaient surement fait des bonnes manches", a raconté Shiffrin à l'issue du slalom, le deuxième de l'hiver et le deuxième qu'elle remporte après Levi en Finlande la semaine dernière."Le ciel devenait sombre, je me suis dit que ce n'était peut être pas pour moi aujourd'hui mais j'ai poussé, poussé et poussé et c'est très satisfaisant de gagner", a ajouté l'Américaine de 29 ans.Derrière elle, le podium du jour est inattendu, avec en deuxième place (+ 55 centièmes) la jeune Albanaise (18 ans et fille de la championne olympique 2002 de super-G Daniela Ceccarelli) Lara Colturi, qui n'avait jamais fait mieux que 9e et qui s'élançait samedi avec le dossard 27. La Suissesse Camille Rast, 25 ans, complète le podium, elle aussi son premier (en individuel) en Coupe du monde.Au moment de monter sur la boîte, Shiffrin - bien plus habituée aux cérémonies protocolaires puisqu'il s'agissait samedi de son 154e podium - indiquait d'ailleurs à ses deux cadettes comment se positionner et vers quelle caméra se tourner.- La 100e à Killington ? -A noter aussi la grosse performance de la Suissesse Wendy Holdener, qui termine 4e et signe son retour au plus haut niveau après un hiver marqué par une grosse blessure à la cheville et le décès de son frère.Avec désormais 99 victoires en Coupe du monde, un record absolu explosé puisque la précedente marque était celle du Suédois Ingemar Stenmark avec 86 succès, Shiffrin peut rentrer encore plus dans la légende de son sport en décrochant dès la semaine prochaine un 100e succès à Killington aux Etats-Unis, où un slalom et un géant sont au programme les 30 novembre et 1er décembre."Je ne veux pas parler des records, je ne veux pas y penser", balayait Shiffrin fin octobre. Mais la donne a un peu changé depuis qu'elle sait qu'elle peut passer ce cap symbolique, que personne n'avait osé imaginer avant elle, dans sa station du Vermont."Il y a un peu de pression autour de ça que je vais tenter d'ignorer", a admis la quintuple vainqueure du gros globe samedi. "Si je réussis la 100e victoire là-bas ce sera génial mais sinon ce n'est pas grave... Mais j'ai quand même envie de tout donner devant mon public", a-t-elle dit.En attendant, la Coupe du monde de ski se poursuit à Gurgl dimanche avec le slalom hommes.