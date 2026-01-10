Ski : Lindsey Vonn en patronne à Zauchensee

Qu'il neige ou qu'il vente, Lindsey Vonn est la meilleure en descente. La "Speed Queen" américaine a remporté samedi la descente de Zauchensee en Autriche, décrochant à 41 ans sa 84e victoire en Coupe du monde de ski.

A moins d'un mois des Jeux olympiques de Milan-Cortina, Lindsey Vonn a brillé sur un parcours raccourci en raison des conditions météo pour devancer la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie (+ 37/100e) et l'Américaine Jacqueline Wiles (+ 48/100e), avec des écarts importants pour une course qui s'est jouée en à peine plus d'une minute.

Dans des conditions difficiles, avec une visibilité réduite, Lindsey Vonn a été dans le ton du début à la fin de tracé sur la piste autrichienne. Regard déterminé dans le portillon de départ, elle s'est élancée dossard 6, encouragée par son staff survolté.

"Honnêtement, je pensais qu'avec mon dossard je n'avais aucune chance aujourd'hui car il y avait encore beaucoup de neige sur la piste, il n'y avait pas encore de bonnes traces", a expliqué Vonn au micro d'Eurosport.

"Il n'y avait pas de stratégie à avoir aujourd'hui, il fallait juste y aller", abondait ensuite son coach, l'ancien skieur Aksel Lund Svindal.

- "Plus directe que les autres" -

Toujours en position de recherche de vitesse, Vonn a surtout fait la différence dans la deuxième moitié de la course quand elle a pris des courbes très directes qu'aucune autre de ses concurrentes n'a osé prendre, pour réussir à créer plus de vitesse et débouler à toute allure vers la ligne d'arrivée.

"J'ai pris beaucoup de risques sur ma ligne. J'ai pris des lignes directes, plus directes que les autres, c'était mon plan et c'est pour ça que je suis plus rapide que les autres en bas", a estimé la skieuse, qui répétait pourtant jeudi ne vouloir prendre "aucun risque" en vu des Jeux olympiques de Milan-Cortina qui arrivent.

L'Américaine a franchi la ligne d'arrivée en tête mais sans effusion de joie, pas encore certaine que sa performance suffise à l'emporter en raison du nombre de concurrentes qui devaient encore s'élancer.

Mais personne n'a finalement réussi à la menacer, pas même son amie italienne Sofia Goggia, en quête d'une première victoire en descente cet hiver mais qui est passée complètement à côté de sa course (17e à 97/100e).

- Leader de la descente -

De retour sur le circuit mondial l'année dernière après plus de cinq ans de retraite, libérée depuis la pose d'une prothèse en titane au genou qui lui permet de skier sans douleurs et motivée par la perspective des JO dans sa station de coeur à Cortina, Lindsey Vonn a retrouvé cet hiver son meilleur niveau.

Elle confirme samedi son statut de patronne de la descente en décrochant à 41 ans sa 84e victoire en Coupe du monde, sa deuxième cet hiver après celle de Saint-Moritz (Suisse) en décembre.

Elle monte sur son cinquième podium de la saison en six courses disputées et domine logiquement le classement de la descente, avec 340 points, loin devant sa dauphine allemande Emma Aicher (211 points).

La course a été interrompue plusieurs dizaines de minutes après la chute de l'Autrichienne Magdalena Egger, qui a terminé dans les filets. La skieuse, montée le mois dernier sur son premier podium en Coupe du monde (2e derrière Vonn lors de la descente de Saint-Moritz) a été évacuée en hélicoptère, visiblement blessée à un genou.

Côté Françaises, Romane Miradoli a de nouveau réalisé une belle descente en terminant 8e à 73 centièmes de Vonn. Laura Gauché est 15e (+ 91/100e), Camille Cerutti est 21e (+ 1.09), Garence Meyer 41e (+ 1.90) et Clara Direz 49e (+ 2.73).

La Coupe du monde de Zauchensee se poursuit dimanche avec le super-G.

