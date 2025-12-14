Ski: Romane Miradoli deuxième du super-G de Saint-Moritz derrière Alice Robinson

La Française Romane Miradoli a signé dimanche son premier podium depuis mars, le sixième de sa carrière en Coupe du monde, en terminant deuxième du super-G de Saint-Moritz (Suisse), juste derrière la Néo-Zélandaise Alice Robinson.

Sur un tracé technique, tout en dévers et mouvements de terrain, la meilleure géantiste du début de saison devance de seulement 8/100es la Haut-Savoyarde de 31 ans, et de 19/100es l'Italienne Sofia Goggia. Laura Gauché prend elle la cinquième place derrière l'Américaine Lindsey Vonn.

A l'aise sur la "Corviglia", où elle avait terminé 6e vendredi de la première descente remportée par Lindsey Vonn, puis 15e samedi de la seconde, Miradoli confirme les promesses du printemps dernier après un hiver de doutes.

Troisième en mars du super-G de La Thuile (Italie), seule Bleue sur un podium de ski alpin de toute la saison dernière, la native de Samoëns avait confié à l'AFP avoir un temps envisagé d'arrêter, avant de retrouver l'envie de "s'éclater" à l'approche des JO de Milan-Cortina (6-22 février).

Dimanche matin, elle a profité des conditions météo parfaites pour prendre des risques, là où d'autres concurrentes dont Lindsey Vonn ont attaqué la piste plus prudemment - peut-être échaudées par le quart d'heure de retard pour raboter un saut trop prononcé, ou par la chute de l'Allemande Emma Aicher, victorieuse la veille en descente.

La dernière épreuve de l'étape grisonne marquait aussi le retour à la vitesse de Mikaëla Shiffrin pour la première fois depuis sa lourde chute en janvier 2024 dans la descente de Cortina (entorse au genou gauche).

Pour ce test en vue des JO-2026 de Milan Cortina (6-22 février), la championne aux 104 couronnes en Coupe du monde a manqué la toute dernière porte après une manche où elle accusait moins d'une seconde de retard, en s'élançant avec le dossard 31.



