Ski : Vonn chute, sa compatriote Breezy Johnson championne olympique de descente

Et soudain l'effroi a saisi la très chic Cortina. .. La star américaine du ski alpin Lindsey Vonn, qui tentait le pari de redevenir championne olympique à 41 ans malgré une grave blessure à un genou, a lourdement chuté et abandonné lors de la descente des JO-2026, dimanche.

Dossard 13, celle qui a gagné de longue date le surnom de "Speed Queen" (la "reine de la vitesse"), s'est élancée à 11h59, sous un soleil radieux, en vue d'écrire une des plus belles légendes des JO. Tout était en place. Mais le rêve n'a duré que... 13 secondes.

Abordant une petite bosse en virage, l'Américaine âgée de 41 ans et 113 jours a touché une porte, perdu l'équilibre et, à la réception de son saut, a chuté, ses skis à la perpendiculaire de la piste. Le public dans l'aire d'arrivée, et l'ensemble des observateurs, a poussé un cri d'effroi et s'est figé devant les images de la star, sur le dos et grimaçante, les genoux repliés.

"Lindsey Vonn s'est blessée mais est dans un état stable et entre de bonnes mains avec une équipe de médecins américains et italiens", a fait savoir dans un communiqué laconique la Fédération américaine de ski en fin d'après-midi, sans donner plus de précisions.

Après la chute, de longues minutes se sont écoulées à Cortina, les yeux rivés sur les écrans, tandis que les équipes médicales plaçaient Lindsey Vonn, pleinement consciente, sur une civière et l'enveloppaient dans une couverture, lui prodiguant les premiers soins.

"C'était la dernière chose qu'on voulait voir. Elle se donne toujours à 110%, je sais qu'elle y a mis tout son coeur", a déclaré sa soeur Karin Kildow au diffuseur américain Peacock.

- Cœurs brisés -

Au bout de ces 15 à 20 interminables minutes, la championne olympique de descente en 2010 a été hélitreuillée vers un hôpital, laissant sa compatriote Breezy Johnson, déjà meilleur temps provisoire, devenir la deuxième Américaine à se parer d'or aux JO dans l'épreuve de vitesse.

Le public a longuement applaudi au passage de Lindsey Vonn dans le ciel de la "Olimpia delle Tofane", la piste où elle a si souvent gagné (12 fois) et pour laquelle elle avait en grande partie effectué son spectaculaire "comeback" l'hiver dernier, en vue de ses cinquièmes et derniers Jeux.

La course a repris mais l'ambiance est restée longtemps étrange, comme si l'engouement s'était évanoui avec la chute de celle qui devait être la reine de la fête.

Les concurrentes ont bien sûr continué à tout donner, à l'image d'une autre Américaine, Jacqueline Wiles, qui échoue au pied du podium (4e). Mais "voir Lindsey tomber, c'était horrible... On est une famille, et voir quelqu'un à qui vous tenez tellement... mon coeur s'est brisé pour elle à ce moment-là", a-t-elle reconnu.

Un coeur brisé, c'est aussi la manière dont l'autre grande star américaine du ski alpin, la reine du slalom Mikaela Shiffrin, a réagi sur le réseau social X, ajoutant des prières à l'attention de son aînée.

- Sublime et chaotique -

Si l'apothéose espérée n'a pas eu lieu, la faute en revient grandement à une autre des multiples chutes qui ont émaillé la (très) longue carrière de Vonn, celle subie fin janvier à Crans-Montana, en Coupe du monde, à une semaine des JO.

Alors qu'elle abordait cette course en Suisse dans le sillage d'une première partie d'hiver quasi idéale - sept podiums en neuf courses dont deux victoires -, la skieuse de Vail (Colorado) s'était gravement blessée, avec notamment une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Bien décidée à vaincre la malédiction, Lindsey Vonn avait annoncé quelques jours plus tard sa ferme intention d'être présente au départ de la descente olympique en ce dimanche 8 février, avec une attelle.

Un pari insensé alors que l'Américaine avait pu refaire son grand retour l'hiver dernier, après une retraite de six ans, grâce à la pose d'une prothèse en titane sur son autre genou, le droit, meurtri lui aussi et qui l'avait contrainte à quitter le circuit en 2019.

Les entraînements officiels de vendredi et samedi avaient semblé donner raison à l'intrépide skieuse, avec des 11e et 3e places, et une impression rassurante. Mais finalement fausse.

Vingt-quatre ans après sa première course en Coupe du monde, l'Américaine a perdu son pari, sportif et médical, et la suite de sa carrière, qui ne devait de toute façon pas excéder cet hiver olympique, paraît désormais hautement compromise, même pour une athlète de sa trempe.

"Je souhaite à Lindsey le meilleur, j'espère que ça n'est pas la fin" de sa carrière, a réagi Breezy Johnson.

Vonn restera quoi qu'il en soit une légende de son sport, par son palmarès (trois médailles olympiques dont une en or, quatre globes de N.1 mondiale, 84 succès en Coupe du monde...) et par sa trajectoire, sublime et chaotique.

