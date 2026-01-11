Slalom : Paco Rassat récidive à Adelboden et prend les commandes

Sa victoire à Gurgl avait fait sensation, celle d'Adelboden le propulse dans une nouvelle dimension: le Français Paco Rassat, éblouissant dimanche dans le slalom suisse, prend les commandes de la discipline, à quelques semaines des JO.

Quatrième chrono de la première manche, le Savoyard de 27 ans a réalisé un mur final époustouflant en deuxième manche pour terminer avec respectivement 18/100e et 20/100e d'avance sur les Norvégiens Atle Lie McGrath et Henrik Kristoffersen.

"Ce début de saison m'offre de magnifiques surprises", s'est réjoui au micro de la chaîne suisse RTS le skieur des Aillons, qui sort d'une troisième place mercredi sur le slalom de Madonna di Campiglio remporté par son compatriote Clément Noël.

Technicien à l'éclosion tardive, Rassat avait disputé à Adelboden sa première étape de Coupe du monde il y a quatre ans seulement. "Gagner devant ce mur de folie, je suis ému, c'est incroyable", a-t-il raconté.

Le Savoyard a expliqué avoir "vibré" samedi "derrière le podium" de son compatriote Léo Anguenot, troisième du géant remporté par le Suisse Marco Odermatt. "Vive la France, vive la République!", a-t-il conclu, sourire aux lèvres.

- Funambule aux nerfs solides -

Au classement de la discipline, Paco Rassat reprend la première place au Norvégien Timon Haugan, éliminé en première manche, avec 26 points d'avance sur Noël, huitième dimanche à 70/100e après une fin de deuxième manche moins fluide qu'à l'accoutumée.

Le classement général demeure lui largement dominé par Marco Odermatt, quadruple tenant du gros globe qui ne s'aligne pas entre les piquets serrés, avec 417 points d'avance sur le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

Si Paco Rassat avait déjà brièvement porté le dossard rouge de leader du slalom après sa victoire inattendue en novembre dans le slalom autrichien de Gurgl, l'impression laissée à Adelboden est différente.

Déjà le plus rapide pendant l'essentiel de la première manche, Rassat avait frôlé la sortie de piste dans le mur final, mais ce sauvetage en funambule n'avait guère semblé l'émouvoir ou l'inhiber.

"Je me suis fait très peur, mais j'ai pris beaucoup de plaisir sur le haut", avait-il analysé auprès de la RTS.

"Je suis dans le combat pour la +deuze+, donc tout reste à faire".

Outre cette solidité mentale, chez un skieur qui n'était jamais monté sur un podium de Coupe du monde avant cette saison, il a démontré en seconde manche une rare capacité à retrouver de la vitesse même après un léger coup de frein.

- Rendez-vous à Flachau -

L'avènement de Paco Rassat confirme également la santé retrouvée des slalomeurs bleus, dont les performances ne reposent plus sur les seules épaules du champion olympique en titre, Clément Noël.

S'il court toujours après son premier podium mondial, Steven Amiez est ainsi l'un des slalomeurs les plus réguliers du début de saison: il a encore fini septième dimanche, à 69/100e de son coéquipier.

Le vétéran Victor Muffat-Jeandet, 36 ans, a lui grimpé de six places en deuxième manche pour finir 12e à 1 sec 48, s'installant même brièvement dans le fauteuil de leader. "Je suis toujours jeune dans ma tête, donc je suis super content", s'est-il réjoui.

"Allumer du vert ici à Adelboden, c'est une des meilleures sensations qu'un athlète puisse connaître dans sa vie", constatait-il avant même que Paco Rassat ne prenne la tête de la course.

Les slalomeurs enchaîneront dès mardi avec l'épreuve nocturne de Flachau, en Autriche, avant de revenir dans l'Oberland suisse dimanche à Wengen.

