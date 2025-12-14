Super-G de Saint-Moritz: Miradoli deuxième, sur les talons de Robinson

Deuxième d'un souffle, la Française Romane Miradoli a signé dimanche son premier podium depuis mars, le sixième de sa carrière en Coupe du monde, en terminant à huit centièmes de la Néo-Zélandaise Alice Robinson dans le super-G de Saint-Moritz (Suisse).

Sur un tracé technique, tout en dévers et mouvements de terrain, la Haut-Savoyarde de 31 ans devance de 11/100es l'Italienne Sofia Goggia, déjà troisième de la descente samedi. Laura Gauché prend elle la cinquième place derrière l'Américaine Lindsey Vonn, à 38/100e de Robinson.

A l'aise sur la "Corviglia", où elle avait terminé 6e vendredi de la première descente remportée par Lindsey Vonn, puis 15e samedi de la seconde, Miradoli confirme les promesses du printemps dernier après un hiver de doutes.

"Je me sens super bien, c'est cool de commencer la saison de super-G comme ça", s'est réjouie la native de Samoëns, seule Bleue sur un podium de ski alpin de toute la saison dernière avec sa troisième place en mars dans le super-G de La Thuile (Italie).

- Premier sacre en super-G pour Robinson -

Miradoli, qui avait confié à l'AFP avoir un temps envisagé d'arrêter avant de retrouver l'envie de "s'éclater" à l'approche des JO de Milan Cortina (6-22 février), est passée tout près de décrocher un deuxième succès après le super-G de Lenzerheide en mars 2022.

"Je suis quand même un peu "dég'" des huit centièmes", a-t-elle reconnu. "J'ai réussi à m'engager, mais je fais une petite faute en haut qui, je pense, me coûte la victoire".

Dimanche matin, elle a profité des conditions météo parfaites pour prendre des risques, là où d'autres concurrentes dont Lindsey Vonn ont attaqué la piste plus prudemment - peut-être échaudées par le quart d'heure de retard pour raboter un saut trop prononcé, ou par la chute de l'Allemande Emma Aicher, victorieuse la veille en descente.

"Après le passage des deux premières, je me suis dit +OK, on peut attaquer plus que prévu+", a expliqué la Française à Eurosport.

Partie juste avant la Haut-Savoyarde, Alice Robinson a de son côté remporté sa première victoire en vitesse - et même son premier podium -, elle qui compte déjà à 24 ans six victoires en géant, dont deux cette saison.

"Je cours en super-G depuis environ cinq ans et je n'avais encore jamais réussie à poser une vraie bonne manche du début à la fin, il manquait toujours des morceaux", a raconté la vice-championne du monde de géant à la chaîne suisse SRF.

- Shiffrin se teste -

Pour "enfin laisser filer les skis", ce phénomène de précocité, victorieuse dès 17 ans en Coupe du monde, a réussi à "combiner" les repérages pendant ses entraînements de descente et une sûreté dans les courbes née de sa confiance en géant.

La dernière épreuve de l'étape grisonne marquait aussi le retour à la vitesse de Mikaëla Shiffrin pour la première fois depuis sa lourde chute en janvier 2024 dans la descente de Cortina (entorse au genou gauche).

Pour ce test en vue des JO-2026 sur cette même piste de Cortina, la championne aux 104 couronnes en Coupe du monde a manqué la toute dernière porte après une manche où elle accusait moins d'une seconde de retard, en s'élançant avec le dossard 31.

C'était aussi la première fois qu'elle croisait sur une course Lindsey Vonn, l'autre légende américaine aux 83 succès, depuis le super-G des Mondiaux d'Are en février 2019: Shiffrin l'avait remporté et Vonn était sortie de piste, quelques jours avant de mettre fin à sa première carrière.

Impériale en slalom avec trois succès en trois courses cette saison, Mikaela Shiffrin conserve néanmoins la tête du classement général avec 64 points d'avance sur Alice Robinson.

