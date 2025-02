Tech, auto, médicaments: qui payerait les droits de douanes de Donald Trump?

Après l'acier et l'aluminium, le président américain Donald Trump fait planer la menace de droits de douane de 25% sur les semi-conducteurs, l'automobile et les médicaments.

Qui seraient les principaux concernés?Semi-conducteurs: l'Asie en première ligneLes puces et autres semi-conducteurs, utilisés dans toutes sortes d'appareils électroniques et dont la demande mondiale grimpe avec les besoins de l'intelligence artificielle, sont souvent fabriqués en Asie.En 2024, les Etats-Unis ont exporté pour 70 milliards de dollars de composants électroniques mais importé le double, selon le département du Commerce. Ceux venus de Taïwan représentaient à eux seuls près de 37 milliards.L'île abrite le plus gros fabricant mondial de puces TSMC et la majeure partie de ses usines. Les nouvelles taxes douanières pourraient l'encourager à diversifier davantage ses implantations. Trois nouvelles usines sont déjà prévues aux Etats-Unis.Le président taïwanais Lai Ching-te a promis récemment de stimuler les investissements aux États-Unis "afin d'encourager un équilibre commercial entre les deux pays".La Corée du Sud, qui abrite le géant Samsung, a selon ses douanes vu ses exportations de composants électroniques doubler pour dépasser 8 milliards de dollars l'an dernier. Ces composants sont même devenus la 2e exportation du pays vers les Etats-Unis après les voitures."Perturber la chaîne d'approvisionnement (...) créera de sérieux défis pour tout le monde, y compris les États-Unis", a prévenu un responsable de l'Association coréenne du secteur interrogé par l'AFP.Automobile: tous concernésSelon le département américain du Commerce, les Etats-Unis, 2e marché automobile mondial derrière la Chine, ont importé pour environ 269 milliards de dollars de véhicules l'an dernier, dont 95 milliards provenant du Mexique. Suivent le Japon, la Corée du Sud, le Canada et l'Allemagne. Les exportations américaines atteignent, elles, seulement 72 milliards.Des droits de douane additionnels affecteraient tous les constructeurs, y compris les américains. Car ils concernent aussi les fournisseurs de composants automobiles, rappelle Matthieu Noel, du cabinet Roland Berger.Laurel Broten, qui dirige Invest in Canada, donne l'exemple d'une pièce auto traversant la frontière nord-américaine jusqu'à huit fois "avant d'être installée dans un véhicule fini (...) Les droits de douane sur les +automobiles canadiennes+ sont également des droits de douane sur les acteurs américains de la chaîne d'approvisionnement", dit-elle à l'AFP.Par ailleurs, des constructeurs de toutes nationalités, y compris américains, "ont délocalisé (des usines) au Mexique pour bénéficier de la main d'œuvre moins chère", souligne Matthieu Noel.Pour le consommateur américain, "le prix des véhicules va sensiblement augmenter. Quand on rajoute 25% de droits de douane, cela ne peut pas être totalement absorbé par les marges", prévient-il.Cependant, même les marques non-américaines vendues aux Etats-Unis ne sont pas toujours des produits d'importation.Le constructeur japonais Toyota, numéro un mondial, a vendu 2,3 millions de véhicules l'an dernier aux Etats-Unis, mais il y en a produit 1,2 million, et vient d'annoncer le début de la production en avril de sa 11e usine dans le pays.Côté allemand, Volkswagen, BMW et Mercedes fabriquent déjà des SUV aux Etats-Unis.Stellantis (Peugeot, Fiat, Jeep) avait dit vouloir augmenter sa production aux Etats-Unis avant même les dernières annonces de Donald Trump.Médicaments: impact limité?L'Irlande représentait en en 2024 près de 30% des importations américaines de médicaments et produits pharmaceutiques. La fiscalité favorable du pays attire en effet les entreprises et de grands laboratoires y sont implantés, y compris américains.La Chine est le deuxième pays source pour les importations d'antibiotiques aux Etats-Unis, juste derrière l'Italie. Près du quart des exportations de médicaments allemandes, dont surtout des vaccins et produits d'immunologie, partent aux Etats-Unis. Enfin, certains médicaments sont très demandés par les Américains, dont la pilule anti-obésité Wegovy du laboratoire danois Novo Nordisk.Toutefois, les médicaments ne sont pas des produits comme les autres, rappelle l'agence de notation Moody's dans une note. Les besoins médicaux des patients, leur couverture par les assurances privées et les préférences des médecins "limitent les effets des changements de prix sur la demande", explique-t-elle.Enfin, nombre de laboratoires internationaux ont des sites aux Etats-Unis et peuvent absorber les hausses de droits de douane "grâce à des prix élevés et des marges bénéficiaires", estime Moody's.