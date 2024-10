Tennis: à Paris, Zverev éteint Fils, Humbert défie Alcaraz

Arthur Fils, promesse du tennis français et nouveau venu dans le top 20, n'a pas montré la voie au contingent tricolore record en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, stoppé par le N.

3 mondial Alexander Zverev 6-4, 3-6, 6-3 jeudi.En soirée, au tour du N.1 français Ugo Humbert (18e) de défier le N.2 mondial Carlos Alcaraz.Avec cinq représentants en huitièmes de finale, pour la toute dernière édition à Bercy avant de déménager à La Défense Arena de Nanterre, le tennis français égalait jeudi son record de presque quatre décennies passées dans la salle parisienne.Combien parviendront à franchir la haie suivante ? Aucun ? Un ? Deux ? Trois au mieux, pour égaler un autre record (2012) ?La difficulté, c'est que tous sont aux prises avec des plus gros poissons qu'eux.Outre Humbert contre Alcaraz, Arthur Rinderknech (60e) doit encore affronter le N.9 mondial Grigor Dimitrov et Arthur Cazaux (85e) le 13e joueur mondial Holger Rune.Premier des cinq Bleus en lice dans la matinée, le seul trentenaire du lot, Adrian Mannarino (58e) a plié dans les moments clés face à l'Australien Jordan Thompson (28e), victorieux 7-5, 7-6 (7/5) après 2h20 min de face-à-face.Arthur Fils ne sera pas non plus au rendez-vous des quarts de finale.Opposé au N.3 mondial pour le premier huitième de finale en Masters 1000 de sa jeune carrière, le Français de vingt ans, nouveau venu dans le top 20, n'a pas démérité.Mais une légère baisse de régime en début de troisième set, peut-être liée à un service nettement valable mal jugé par l'arbitre, lui a coûté cher.Avant ça, Fils avait tenu le choc jusqu'à quatre jeux partout dans le premier set, avant que le bras de fer tourne à l'avantage du grand Allemand (1,98 m), bien aidé par les attaques mal maîtrisées avec son coup droit - pourtant son arme favorite - du jeune Français.- "Même meilleur que top 10 " -C'est quand il a semblé au bord de la rupture en début de seconde manche que Fils a finalement réussi à se relancer dans la partie, en breakant Zverev sur un jeu blanc pour mener 3-1.Entre quelques points particulièrement bien construits et un jeu de service impeccable au moment crucial, l'élève de Sébastien Grosjean est revenu à un set part out de manière convaincante.Dos au mur dans le set décisif, mené 5 jeux à 3, Fils s'est bien procuré trois balles de débreak, mais Zverev a tenu bon et s'est imposé en un peu plus de deux heures.Si une première victoire contre un joueur du top 3 mondial devra encore attendre, la première saison complète de Fils dans la cour des grands, ponctuée par deux trophées en ATP 500, à Hambourg - alors contre Zverev - et Tokyo, est prometteuse."Il a sans aucun doute le jeu" pour se faire une place dans le top 10 d'ici un an, estime Zverev."Il a une puissance incroyable, comme très peu de joueurs l'ont. Peut-être (Jannik) Sinner, (Carlos) Alcaraz, moi quand je joue bien. Sinon je ne vois pas qui d'autre a une telle puissance. C'est une question de développement, d'exploiter son potentiel. Je pense qu'il peut même être meilleur que top 10."Pour une place dans le dernier carré, Zverev affrontera le N.11 mondial Stefanos Tsitsipas, lui encore à la lutte pour un des trois billets en jeu pour le Masters de fin d'année, qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison.