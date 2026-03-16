Surf : la Réunionnaise Johanne Defay, première à obtenir une "wildcard maternité" pour revenir sur le circuit pro

Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024, devenue maman un an plus tard, la surfeuse réunionnaise Johanne Defay a obtenu, ce lundi 16 mars 2026, la première "wildcard maternité" décernée par les organisateurs de la World Surf League. Cette invitation lui garantit une place au sein du Championship Tour (CT), le circuit professionnel de surf, en 2027 (Photo : Fédération française de surf)

Sans ce nouveau dispositif, elle aurait dû repasser par le circuit des Challenger Series (CS), deuxième niveau mondial, pour obtenir l'une des places qualificatives au sein du tour en 2027.

Pensionnaire de l'élite depuis 2014 et première médaillée olympique de l'histoire du surf français, Johanne Defay a mis sa carrière de sportive en pause en mars 2025, avant de donner naissance à son premier enfant quelques mois plus tard. Elle a repris le surf depuis, mais n'a plus participé à aucune compétition alors que le début du CT 2026, rassemblant les 24 meilleures surfeuses de la planète, est programmé pour le début du mois d'avril, en Australie.

- Johanne Defay sera de retour sur le circuit pro en 2027 -

"Je suis super heureuse d'obtenir la toute première wildcard maternité, c'est un grand honneur et un nouveau défi que j'ai vraiment envie de relever", a déclaré, auprès de l'AFP, la surfeuse de 32 ans, Tricolore la plus titrée au sein du CT (six victoires d'étape).

"Les entraînements s'enchaînent, il y a des jours mieux que d'autres. Certains jours, j'ai la tête à batailler, d'autres moins. J'aime jongler entre le fait de surfer, profiter et me donner des petits objectifs pour la motivation", a écrit sur son compte Instagram la 16e de la saison 2025.

Cette saison, elle pourrait tout de même participer à des étapes du circuit secondaire et être invitée ponctuellement par la WSL sur certaines dates du Championship Tour (CT) pour retrouver son meilleur niveau.

- Johanne Defay élue à la Commission des athlètes de haut niveau

La surfeuse Réunionnaise Johanne Defay a été élue à la Commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). 33 sportifs, dont 18 femmes, ont été élus pour la mandature 2025-2029 par quelque 8.000 athlètes invités à voter.

La Commission des athlètes de haut niveau (CAHN) du CNOSF a pour mission de représenter les athlètes et de porter leur voix au sein des instances dirigeantes du mouvement sportif français. Composée d’athlètes en activité ou retraités, elle occupe un rôle central dans la gouvernance du sport, en assurant une prise en compte effective des enjeux liés à la pratique sportive de haut niveau et liés à la transition post carrière sportive.

La CAHN travaille sur diverses thématiques telles que la cohésion en Equipe de France, le sport au féminin, la santé mentale, la parentalité, les Week-ends bleus ou encore les Alpes Françaises 2030.

Avec six victoires d'étapes en dix ans au sein du circuit pro et désormais une médaille de bronze olympique, Johanne Defay est largement considérée comme la plus grande surfeuse française de tous les temps.

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