Tennis: Paul-Henri Mathieu nouveau capitaine des Bleus en Coupe Davis et aux JO-2024

L'ancien joueur de tennis Paul-Henri Mathieu a été nommé capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et responsable de la délégation masculine aux Jeux olympiques de Paris 2024, a annoncé vendredi la Fédération française de tennis (FFT).

Retiré du circuit ATP depuis 2017, l'ex-N.12 mondial, 41 ans et directeur du haut niveau à la FFT, succède à Sébastien Grosjean qui avait quitté ses fonctions en octobre pour entraîner le jeune espoir français Arthur Fils (36e mondial)."Je suis très fier, honoré et ému aussi d'avoir été choisi à ce poste aujourd'hui" parmi d'autres candidats "plus que légitimes", a déclaré Paul-Henri Mathieu lors d'une conférence de presse organisée par la FFT."Paul-Henri Mathieu est un grand professionnel, sa détermination est incroyable et il a une très bonne connaissance du tennis actuel", a affirmé le co-responsable du haut niveau au sein de la FFT Ivan Ljubicic, voyant dans ce nouveau capitaine un candidat "parfait".Alors que les noms de Jo-Wilfried Tsonga et de Gilles Simon avaient aussi été évoqués pour remplacer Sébastien Grosjean, le président de la FFT Gilles Moretton a affirmé dans le communiqué de la Fédération que Paul-Henri Mathieu "coche toutes ces cases pour ce poste stratégique et que ce choix s'inscrit dans la continuité de ses efforts déployés ces dernières années au sein de la Fédération en matière de haut hiveau".