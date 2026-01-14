TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Tennis : une joueuse débutante venue d'Égypte, a disputé un tournoi pro sans savoir jouer

  • Publié le 14 janvier 2026 à 11:14
Tennis : une joueuse débutante venue d'Égypte, a disputé un tournoi pro sans savoir jouer
Tennis : une joueuse débutante venue d'Égypte, a disputé un tournoi pro sans savoir jouer

Bénéficiaire d’une invitation pour un tournoi ITF (fédération internationale située sous la WTA) à Nairobi (Kenya), une joueuse égyptienne, Hajar Abdelkader a affiché le niveau d’une débutante visiblement peu habituée à la pratique du sport du tennis.

L’Egyptienne, bénéficiaire d’une invitation, y enchaîne les approximations et s’y reprend à plusieurs reprises pour lancer la balle sur son service.

Ses hésitations et ses nombreuses balles ratées ont conforté un sentiment de malaise sur le court. Regardez.

L’Allemande Lorena Schaedel, 1026e joueuse mondiale, face à qui elle jouait, s'est imposée sans combattre (6-0, 6-0) en 37 minutes de jeu. Regardez.

La feuille de statistiques affiche un zéro pointé dans presque toutes les catégories pour la joueuse égyptienne. Elle a conclu la rencontre avec 20 double-fautes (8,3% de bons premiers services) et 3 points gagnés pour sauver l’honneur (contre 48 pour son adversaire).

"Cette wild card n’aurait pas dû être accordée", a admis ce jeudi 8 janvier 2026 la Fédération kényane de tennis après l’octroi litigieux d’une invitation à une jeune joueuse égyptienne.

www.imazpress.com/[email protected]

Monde, Insolite, Sport

guest
0 Commentaires