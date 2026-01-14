Tennis : une joueuse débutante venue d'Égypte, a disputé un tournoi pro sans savoir jouer

Bénéficiaire d’une invitation pour un tournoi ITF (fédération internationale située sous la WTA) à Nairobi (Kenya), une joueuse égyptienne, Hajar Abdelkader a affiché le niveau d’une débutante visiblement peu habituée à la pratique du sport du tennis.

L’Egyptienne, bénéficiaire d’une invitation, y enchaîne les approximations et s’y reprend à plusieurs reprises pour lancer la balle sur son service.

Ses hésitations et ses nombreuses balles ratées ont conforté un sentiment de malaise sur le court. Regardez.

PLEASE 😭 And the most surprising thing of all is that the match was 38m long https://t.co/FGSScu6DQX pic.twitter.com/YMZKIan1oU — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 7, 2026

L’Allemande Lorena Schaedel, 1026e joueuse mondiale, face à qui elle jouait, s'est imposée sans combattre (6-0, 6-0) en 37 minutes de jeu. Regardez.

RICEVE UNA WILD CARD, MA NON SA GIOCARE A TENNIS



Ha dell'incredibile quanto successo all'ITF W35 di Nairobi, dove la wild card egiziana Hajar Abdelkader ha perso con la numero 1026 WTA Lorena Schaedel facendo solo 3 punti e commettendo ben 20 doppi falli. pic.twitter.com/m8I7lOO7Qd — SpazioTennis (@SpazioTennis) January 7, 2026

La feuille de statistiques affiche un zéro pointé dans presque toutes les catégories pour la joueuse égyptienne. Elle a conclu la rencontre avec 20 double-fautes (8,3% de bons premiers services) et 3 points gagnés pour sauver l’honneur (contre 48 pour son adversaire).

"Cette wild card n’aurait pas dû être accordée", a admis ce jeudi 8 janvier 2026 la Fédération kényane de tennis après l’octroi litigieux d’une invitation à une jeune joueuse égyptienne.

