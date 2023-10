Trois ans après la tempête Alex, les Alpes-Maritimes menacées par la dépression Aline

Trois ans après la tempête Alex, dont elles portent encore les stigmates, les Alpes-Maritimes seront en vigilance rouge pluie-inondation vendredi face à la dépression Aline et l'ensemble des établissements scolaires du département resteront fermés.

Cette vigilance rouge est pour l'instant prévue à partir de 04h00 vendredi et jusqu'à 10h00, avec l'intensité la plus forte attendue entre 04h00 et 08h00, selon le dernier bulletin de la préfecture.

En raison de ces intempéries, l'ensemble des établissements scolaires des Alpes-Maritimes, depuis les crèches jusqu'aux universités, seront fermés pour la journée de vendredi. Les élèves des internats ont été priés de partir en vacances un jour plus tôt. La principauté de Monaco a pris une mesure similaire pour ses établissements scolaires et crèches.

En début de soirée, tous les habitants du département ont reçu un message sur leur téléphone portable, accompagné d'un signal sonore impérieux, évoquant "une alerte extrêmement grave": "Limitez vos déplacements aux seules urgences, privilégiez le télétravail, n'empruntez pas les routes inondées, écartez-vous des berges, des cours d'eau et du littoral".

Quelque 760 pompiers du département ou venus en renfort ont été prépositionnés pour intervenir le plus rapidement possible en cas de besoin, avec l'appui de deux hélicoptères de secours en montagne. De même, plus de 530 gendarmes "sont prêts à intervenir", a annoncé la préfecture.

Tous les centres commerciaux de plus de 5.000 m2 du département seront fermés vendredi matin, de même que tous les lieux accueillant du public à Nice, où des lieux d'accueil supplémentaires ont été ouverts pour les personnes sans domicile fixe.

Les transports en commun seront interrompus dans les vallées mais maintenus sur le littoral, à l'exception des bus de Nice, qui ne circuleront pas pendant la matinée. La SNCF et l'aéroport de Nice ont prévenu que le trafic des trains et des avions pourrait être perturbé.

Le 2 octobre 2020, la tempête Alex s'était abattue sur l'arrière-pays de Nice et Menton, provoquant des crues dévastatrices dans les vallées reculées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, où 10 personnes ont perdu la vie, huit sont toujours portés disparues et quelque 13.000 habitants se sont retrouvés subitement coupés du monde.

- Des campings évacués -

Avec la dépression Aline, les prévisions évoquent des cumuls de pluie possibles pouvant aller jusqu'à 250 mm, voire 300 mm très ponctuellement dans les trois vallées dévastées par la tempête Alex, mais aussi sur le Mercantour et l'arrière-pays grassois. Le littoral devrait rester en marge, avec des cumuls de 40 à 60 mm. Des rafales de vent sont attendues jusqu'à 90 km/h sur le littoral et 100 à 120 km/h à l'intérieur des terres, selon le dernier bulletin de la préfecture.

Selon Météo France, il pourrait s'agir de l'épisode le plus intense dans les Alpes-Maritimes depuis la tempête Alex. Mais alors, les cumuls avaient atteint par endroits les 500 mm, a rappelé le préfet Hugues Moutouh lors d'une conférence de presse jeudi en fin d'après-midi.

Par mesure de précaution, une cinquantaine d'habitants des vallées touchées en octobre 2020 ont été évacués jeudi soir, de même que les campings situés dans les vallées menacées ou en zone inondable. Plusieurs routes seront fermées, en particulier celles encore en travaux depuis la tempête Alex.

La dépression Aline, qui s'est développée jeudi dans le golfe de Gascogne, "provoquera dès cette nuit et demain vendredi de fortes intempéries sur le sud-est du pays et la Corse, avec des pluies intenses, un vent fort sur l'ensemble de l'arc méditerranéen et un risque de puissantes vagues sur le littoral", indique Météo-France sur son site internet.

"En un temps très court, des cellules orageuses peu mobiles peuvent provoquer des pluies intenses et des inondations rapides dans certaines vallées", note Météo-France.

Ce jeudi, huit départements étaient déjà en vigilance orange: la Drôme, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Isère pour vent violent, l'Ardèche pour vent violent et pluie-inondation tandis que les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence le sont pour crues.

S'y ajouteront vendredi les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, en vigilance orange pluie-inondation. Les trois départements du littoral reliant Marseille à Nice, ainsi que la Corse-du-Sud, seront eux en vigilance orange vagues-submersion sur l'ensemble de la journée de vendredi.



AFP