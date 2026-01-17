Groenland : après le déploiement d'une mission militaire européenne, Trump va augmenter les droits de douane

Sur son réseau social, Truth, Donald Trump annonce des représailles économiques après l’envoi de troupes européennes au Groenland. Le président américain qualifie ses déploiements de "danger considérable pour la sécurité et la survie de notre planète." Première étape, une augmentation des droits de douane de 10 % à partir du 1ᵉʳ février 2026, puis de 25 % en juin 2026 si le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande ne se retirent pas du Groenland que Donald Trump souhaite acquérir.

C'est une première vague de sanctions que Donald Trump souhaite appliquer. Une augmentation des droits de douane pour 8 pays européens, tant qu'un accord n'est pas trouvé afin qu'il puisse acheter le Groenland.

Une mission militaire européenne a démarré ce jeudi 15 janvier 2026 au Groenland, territoire arctique sous souveraineté danoise convoité par le président Donald Trump, au lendemain d'une rencontre à Washington entre responsables américains, danois et groenlandais qui a débouché sur un constat de "désaccord fondamental".

Vendredi, les militaires étaient plus visibles dans la capitale groenlandaise, a constaté un journaliste de l'AFP, deux jours après l'annonce du renforcement militaire danois, et l'envoi d'une mission de reconnaissance européenne.

Une mission militaire qui semble mettre Donald Trump hors de lui. Dans une publication sur son réseau social Thruth social, il explique que les pays européens qui participent à cette mission, jouent à un "jeu trés dangereux."

-"Ces pays, qui se livrent à ce jeu périlleux, prennent des risques inacceptables et insoutenables"-

Dans cette publication, Trump ajoute : "En plus de tout le reste, le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande se sont rendus au Groenland, pour des raisons inconnues. Cette situation représente un danger considérable pour la sécurité et la survie de notre planète. Ces pays, qui se livrent à ce jeu périlleux, prennent des risques inacceptables et insoutenables."

- Le Groenland à tout prix -

"Ce tarif douanier restera dû et payable jusqu'à la conclusion d'un accord pour l'achat complet et définitif du Groenland. Les États-Unis tentent de réaliser cette transaction depuis plus de 150 ans" signale Donald Trump.

www.imazpress.com / [email protected]