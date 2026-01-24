Trump menace à nouveau le voisin canadien de droits de douane

Donald Trump s'est dit prêt samedi à déclencher une nouvelle tempête douanière avec le Canada si Ottawa continue de vouloir développer ses échanges avec la Chine.

Alors qu'un blizzard d'une rare intensité menace de balayer une grande partie des Etats-Unis, le chef de l'Etat américain a dégainé une nouvelle fois l'arme douanière.Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, il a affirmé qu'il imposerait des "droits de douane à 100%" sur les importations canadiennes aux Etats-Unis en cas d'accord commercial entre le Canada et la Chine.Un tel niveau impliquerait de doubler le prix des produits canadiens qui franchissent la frontière.Si le Premier ministre canadien Mark Carney "pense qu'il va faire du Canada un +port de dépôt+ pour que la Chine envoie ses biens et produits aux Etats-Unis, il se trompe lourdement", a déclaré Donald Trump.Depuis son retour au pouvoir il y a un an, le président américain n'a pas ménagé son voisin du nord, suggérant notamment de l'annexer pour en faire le 51e Etat américain et en faisant du Canada une des premières cibles de sa guerre commerciale tous azimuts.Le pays est particulièrement touché par les surtaxes imposées sur certains secteurs comme l'acier, l'aluminium, l'automobile et le bois d'œuvre.La majorité des échanges reste toutefois exemptée de droits de douane, Donald Trump continuant à respecter une grande partie de l'actuel accord de libre-échange nord-américain.Mais la menace d'une escalade revient dès que la relation connaît des à-coups.Et le chef de l'Etat américain a peu apprécié plus tôt cette semaine l'écho reçu par un discours de Mark Carney au Forum économique mondial de Davos (Suisse).M. Carney avait pointé la fracture de l'ordre mondial et appelé les "puissances moyennes" à s'unir pour faire face aux forces "hégémoniques".Donald Trump lui avait répondu que le Canada existait "grâce aux Etats-Unis"."Le Canada reçoit beaucoup de choses gratuitement de notre part. Il devrait aussi nous être reconnaissant, mais il ne l'est pas (...) Pense à cela Mark la prochaine fois pour ton discours", avait également lancé le président américain.- "Gouverneur Carney" -Dans sa nouvelle mise en garde, samedi, Donald Trump désigne Mark Carney comme "Gouverneur Carney". Il faisait déjà cela avec l'ex-Premier ministre canadien, Justin Trudeau, une façon d'appuyer sa volonté de faire du Canada un Etat américain.Face à la guerre commerciale initiée par Donald Trump, M. Carney mise sur deux axes: l'accroissement du commerce intérieur et la recherche de nouveaux marchés en Asie et en Europe.Il s'est rendu la semaine dernière en Chine où il a scellé, selon ses termes, "un accord commercial préliminaire, mais historique, visant à éliminer les obstacles au commerce et à réduire les droits de douane" avec Pékin.Le Premier ministre canadien a souligné à cette occasion la nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis du grand voisin américain, premier partenaire commercial loin devant la Chine.L'accord avec Pékin prévoit notamment de laisser entrer au Canada 49.000 véhicules électriques fabriqués en Chine, à des droits de douane préférentiels de 6,1%, soit un retour au niveau qui prévalait en 2023, selon M. Carney, avant des mesures de rétorsion mutuelles.Il a souligné que cette quantité de véhicules représentait "moins de 3%" du marché et qu'en retour il espérait dans les trois prochaines années des "investissements chinois considérables" créateurs d'emplois au Canada."La Chine va manger le Canada tout cru, complètement le dévorer, y compris en détruisant leurs entreprises, leur tissu social, et leur mode de vie général", a jugé M. Trump dans son message samedi.