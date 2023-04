Twitter change à nouveau l'étiquette de la radio américaine NPR

Twitter a renoncé à estampiller la radio publique américaine NPR comme étant un "média affilié à l'Etat" américain, après les protestations de la station, mais le réseau social d'Elon Musk la qualifie désormais d'organe "financé par le gouvernement".

Le réseau social, racheté en octobre dernier par Elon Musk, a également appliqué ce nouveau label à la BBC, qui est financée principalement par les foyers britanniques payant une redevance.Mardi, Twitter avait accolé au compte de NPR (National Public Radio) la mention de média "affilié à l'Etat", l'affublant de la même étiquette que les médias détenus par les gouvernements chinois ou russe.La radio publique américaine avait protesté contre ce label et avait cessé vendredi de tweeter depuis son compte principal. Le PDG de la radio John Lansing avait affirmé que la décision de Twitter était "inacceptable".Sur son compte, qui dénombre plus de 8,8 millions d'abonnés, NPR avait invité ses auditeurs à la "trouver partout où l'on peut consulter des informations".NPR a indiqué être essentiellement financée par la publicité, le mécénat et des contributions d'auditeurs et pour une faible part par des sources fédérales.Les autres comptes de la radio (couvrant l'actualité politique ou musicale, par exemple) n'avaient pas reçu cette mention de la part de Twitter et ont continué à tweeter.Au cours du week-end, Twitter, qui sous l'impulsion d'Elon Musk est en pleine redéfinition de la certification des comptes sur le réseau social, a discrètement rechangé l'étiquette de NPR et de la BBC pour ceux d'établissement "financé" par un gouvernement.L'épisode intervient quelques jours après que Twitter a dépouillé le New York Times de la certification officielle de son compte, Elon Musk accusant le grand quotidien, réputé plutôt progressiste, de "propagande".L'entrepreneur milliardaire, également patron de Tesla, fait volontiers preuve de mépris envers les médias. Ces derniers temps, les questions de la presse au service de communication de Twitter se voient renvoyer en email automatique, un émoticône en forme d'étron.