Un conducteur recherché après avoir dévalé une piste bleue dans la vallée de Chamonix

Une voiture a été filmée en train de circuler sur une piste de ski aux Houches (Haute-Savoie), dimanche 11 janvier 2026. Si aucun blessé n’est à déplorer, les responsables de la station dénoncent un comportement dangereux. Une enquête a été ouverte.

"La station de ski des Houches a une nouvelle dameuse." C’est la description d’une vidéo publiée le 12 janvier sur une page Facebook de fans de Chamonix. Regardez.

"L’automobiliste a d’abord remonté la piste. Au bout de quelques minutes, je vois la lumière de ses phares à travers les arbres et j’entends le moteur. C’est à ce moment-là, quand il redescend la piste, que je décide de le filmer."

Michel Cugier, directeur du domaine skiable des Houches, a découvert les images sur les réseaux sociaux : "La description de la vidéo indiquait, sur le ton de l’humour, que la station s’était dotée d’une nouvelle dameuse. Là où c’est moins marrant, c’est que cette virée en voiture aurait pu être dramatique. Cette piste des Houches est ouverte, par arrêté municipal, jusqu’à 21 heures pour les skieurs en randonnée" a-t-il déclaré à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon les informations, une enquête a été ouverte. Le conducteur est recherché.

