Un Espagnol blessé au Mémorial de l'Holocauste à Berlin, arrestation d'un suspect

Un Espagnol de 30 ans a été grièvement blessé vendredi soir par un assaillant dans l'enceinte du Mémorial de l'Holocauste à Berlin, à deux jours d’élections législatives en Allemagne, et la police a arrêté un suspect.

Des journalistes de l'AFP présents sur les lieux, en plein centre de la capitale allemande, ont filmé et photographié vers 20H45 locales (19H45 GMT) l'arrestation d'un jeune homme, plaqué au sol par plusieurs policiers, qui l'ont menotté mains dans le dos."Nous avons le suspect", ont-ils crié à des collègues à proximité, avant de l'emmener.L'interpellé avait "du sang sur les mains", a déclaré le porte-parole de la police, Florian Nath. "C'est probablement le suspect qui a attaqué l'Espagnol ici au Mémorial", a-t-il dit.L'agression a été commise vers 18h00 heure locale (17h00 GMT). L'arme n'a pas été retrouvée mais il pourrait s'agir d'un couteau, selon la police.Les enquêteurs n'étaient toutefois pas en mesure de se prononcer immédiatement sur les causes de l'agression ni sur un lien éventuel avec le mémorial lui-même, qui longe une grande avenue en plein coeur de la capitale."Nous n'avons absolument aucune idée des motifs" de cette agression, a insisté Florian Nath.La victime a reçu "plusieurs coups dans la partie supérieure du corps", a-t-il souligné.- Chasse à l'homme -Une importante opération de police avait été déclenchée dans toute la zone pour tenter de retrouver l'assaillant, parti avec son arme.La victime a été transportée à l'hôpital pour y être opérée. Son état est "stable", selon la police.Six témoins de l'agression, en état de choc, ont été pris en charge par les secours.Inauguré en 2005 en plein centre de la capitale près de la Porte de Brandebourg et de l'ambassade des Etats-Unis, le Mémorial commémore, avec plus de deux mille stèles de béton, le souvenir des millions de Juifs exterminés par le IIIème Reich.Le quartier a été bouclé, a constaté un journaliste de l'AFP, qui a pu voir trois camions de pompiers, une dizaine de véhicules de police ainsi qu'une nacelle positionnée au-dessus du site afin de l'éclairer.Les autorités n'ont pu donner dans l'immédiat aucun élément supplémentaire.- Climat pesant -Mais l'agression intervient dans un contexte pesant en Allemagne.Le même jour, la police a fait état de l'arrestation d'un ressortissant russe de 18 ans soupçonné d'avoir projeté un "attentat à motivation politique" à Berlin, à deux jours des élections législatives en Allemagne.Selon plusieurs médias, dont les quotidiens Tagesspiegel et Bild, le suspect est un Tchétchène qui aurait planifié un attentat contre l'ambassade d'Israël à Berlin.Les journaux parlent de motivations islamistes. Il a été présenté vendredi devant un juge.Début septembre, la police allemande a abattu un jeune Autrichien connu pour ses liens avec l'islam radical alors qu'il s'apprêtait à commettre un attentat contre le consulat général d'Israël à Munich.L’agression au Mémorial de l'Holocauste survient aussi dans un climat très polarisé dans l'opinion allemande à la suite de plusieurs agressions meurtrières et attentats qui ont jalonné la campagne électorale en vue des législatives de dimanche.Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui accuse le gouvernement de laxisme face à l'insécurité, surfe sur les inquiétudes dans la population. Les derniers sondages prédisent à l'AfD plus de 20% des suffrages, en deuxième position derrière l'opposition conservatrice, à environ 30%.