Un Mexicain tué par un policier de l’immigration au Texas

Un agent de l’ICE, la police de l’immigration américaine, a tué par balle un automobiliste mexicain lors d’un contrôle à Houston, au Texas, a annoncé dans un communiqué le ministère de la Sécurité intérieure.

Il s’agit de la première personne mortellement touchée par des tirs d’agents fédéraux de l’immigration depuis que les citoyens américains Renée Good et Alex Pretti avaient été tués à Minneapolis en janvier.

Le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS), dont dépend la police de l’immigration, a affirmé dans un communiqué que Lorenzo Salgado Araujo, présenté comme un ressortissant mexicain en situation irrégulière, avait tenté d’échapper à son arrestation lors d’une opération de l’ICE.

"Selon les informations que nous recevons, il a percuté un véhicule des forces de l’ordre de l’ICE, refusé d’obtempérer à plusieurs injonctions verbales et utilisé son véhicule comme une arme en tentant de renverser un agent de l’ICE", a détaillé le DHS dans son communiqué.

Cet agent a fait usage de son arme "en état de légitime défense", selon le ministère, qui indique que Lorenzo Salgado Araujo est décédé à l’hôpital.

Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes par le ministère et le bureau local du FBI, la police fédérale, a annoncé le DHS.

Le DHS a précisé que l’enquête du FBI portait sur "l’agression potentielle d’un agent fédéral des forces de l’ordre".

Dans une publication sur Facebook, le fils de Lorenzo Salgado Araujo, Ronaldo, a déclaré que son père, un "Mexicain qui travaille dur", se rendait au travail lorsqu’il a été tué.

"Mon père ne méritait pas cela", a-t-il dénoncé. "Mon père vit dans ce pays depuis près de 35 ans, travaillant dans le bâtiment pour subvenir à mes besoins, à ceux de mes deux frères et de ma mère".

La police de l’immigration est chargée de mener l’offensive anti-immigration voulue par Donald Trump.

Ses méthodes jugées brutales, ainsi que la mort en janvier de Renée Good et d’Alex Pretti, deux Américains tués par balle par des agents fédéraux à Minneapolis alors qu’ils s’opposaient à leur présence dans cette ville, avaient provoqué une vive émotion dans le pays.

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AFP