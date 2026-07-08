Sainte-Marie : la municipalité engage 7 millions d'euros pour la rentrée 2026-2027

Le samedi 28 mars 2026, Céline Sitouze a officiellement été élue maire de la commune de Sainte-Marie. Première femme à ce poste, depuis 100 jours, l'édile s'est engagée - comme elle l'annonce ce mercredi 8 juillet 2026 - à reprendre les rênes de la ville. Parmi les grands chantiers, la jeunesse. 7 millions d'euros ont été engagés pour la rentrée 2026-2027, dont 3 millions d'euros pour recruter 135 personnes afin d'assurer les missions d'Astem et d'agents polyvalents dans les écoles de la ville. De quoi pallier largement la baisse des contrats PEC à La Réunion (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis 100 jours, "nous nous sommes pleinement attelés à notre tâche car nous avons été élus pour améliorer le quotidien des Sainte-Mariens", se réjouit la maire, Céline Sitouze.

Pour cela, la municipalité a mené cinq audits (financiers, fiscaux, RH, informatique et patrimonial). "Nous y étions obligés car toute décision suppose des moyens pour se projeter vers l'avenir", dit-elle. Écoutez.

Le dimanche 22 mars, Céline Sitouze, soutenue par Huguette Bello, s’est imposée avec 53,51 % des suffrages exprimés devant Jean-Louis Lagourgue et Richard Nirlo, qui ont la particularité d’être deux candidats de droite, et deux anciens maires de la ville de Sainte-Marie.

- 7 millions d'euros engagés pour la rentrée 2026-2027 -

Parmi les grands chantiers, la jeunesse est en tête des préoccupations de la nouvelle gouvernance.

La maire de Sainte-Marie a débuté en annonçant le 28 avril 2026 la cantine à 1 euro pour toutes les familles, sans condition de ressources.

Le 29 juin 2026, Céline Sitouze a également fait part d'un investissement à hauteur d'un million d'euro pour le périscolaire. "Certains diront il faut plus mais pour le moment c'est un million pour harmoniser les tarifs du périscolaire", précise l'édile.

À l'heure où la baisse des contrats PEC inquiète la population - comme à Saint-Paul, l'Étang-Salé ou encore Saint-Joseph - la mairie de Sainte-Marie a fait le choix de procéder au recrutement de 135 personnes "pour assurer les missions d'Atsem et d'agents polyvalents au sein des écoles", pour un montant de 3 millions d'euros. "Ce ne sont pas des temps complets car nous n'avons pas les moyens", précise l'élue mais à l'avenir, "l'objectif est de constituer un socle permanent au sein de nos établissements".

Elle ajoute : "lorsque vous avez des baisses régulières de l'État, on ne peut pas tout maintenir mais pour nos écoles nous trouverons toujours des solutions".

Céline Sitouze poursuit sur les travaux engagés durant ces vacances dans les établissements scolaires. 750.000 euros de toiles d'ombrages, d'étanchéité, de requalification de cours d'école… et 200.000 rien que pour les sanitaires.

Elle précise, "rien que pour la rentrée 2026-2027, la mairie a prévu un budget de 7 millions d'euros pour les 4.200 élèves de la commune". Écoutez.

- Sainte-Marie en "mouvement" -

"Nous remettons également notre commune en ordre, notamment en termes de propreté", dit Céline Sitouze.

Cela passe par la brigade propreté en charge "d'assurer que les quartiers soient propres, régulièrement nettoyés et que faire en sorte d'avoir le moins de dépôts sauvages".

L'éclairage public est également un axe essentiel sur lequel la nouvelle gouvernance a travaillé sur ces 100 premiers jours de mandat.

"Il est important d'avoir un éclairage moderne et connecté où l'on peut y mettre des caméras et voir les heures où l'on n'a pas forcément besoin de lumière", indique la maire. Un travail mené en collaboration avec le Sidélec et les subventions obtenues, dont le fonds vert.

- La municipalité met tout en œuvre face aux difficultés sociales -

"Nous avons aussi des difficultés sociales et il est important de pouvoir les détecter", dit la maire de Sainte-Marie. Pour aider ces familles, la commune mène actuellement une analyse des besoins sociaux pour identifier où se trouvent les personnes âgées, les familles vulnérables et les jeunes.

Des difficultés qui parfois vont de pair avec la sécurité, "un sujet qui prend de l'ampleur dans tous les quartiers", constate Céline Sitouze.

Vendredi 10 juillet, sera voté lors du conseil municipal, la création d'une antenne de police municipale à Beauséjour avec quatre nouveaux postes de policiers municipaux. "Sur ce quartier il y a des problèmes de nuisance sonores, d'incivilités et c'est pour cela que notre volonté est de renforcer la présence humaine pour aller au contact de la population", souligne la maire.

"À ceux qui posent des problèmes, nous sommes-là", prévient-elle.

- La maire de Sainte-Marie veut redonner vie aux quartiers -

Dans les différents quartiers de la ville, la maire de Sainte-Marie souhaite développer les animations, le côté sportif et les aires de jeux.

"À Piton Fougères, avec la Cinor, la ville et l'État, nous allons aménager avec plus de kiosques, une aire de jeu et des toilettes publique", cite-t-elle en exemple.

Au Verger, 86 appartements vont être réhabilités avec la Sedre pour un début des travaux en septembre. De quoi démarrer le chantier du quartier qui par la suite verra un city stade et une grande aire de jeux.

Cela passe aussi par l'animation. "On ne veut pas que Sainte-Marie soit seulement une ville dortoir." Raison pour laquelle la commune a relancé le marché de nuit, la fête de la musique et prévoit pour le 15 août de grandes festivités.

"L'objectif est que Sainte-Marie retrouve sa voie. On je se contente plus de suivre les projets des autres", dit Céline Sitouze. "C'est terminé le temps de la chaise vide", dit-elle.

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