Canoë-kayak : trois titres de champion de France pour l'équipe de La Réunion

Le canoë-kayak réunionnais a une nouvelle fois démontré tout son talent lors de la Short Race des Championnats de France, en réalisant une performance remarquable avec six médailles, dont trois titres de champion de France (Photo : Cros Réunion)

- Lily Biso - Championne de France U18

- Arthur Laforêt - Médaille de bronze U18

- Pauline Narbaud - Championne de France U15

- Angèle Lebreton - Vice-championne de France U15

- Ethan Almar - Champion de France U15

- Liam Dias - Médaille de bronze U15

Au total, avec les médailles obtenues sur l’Ocean-Racing/Va’a, La Réunion remporte un total 13 médailles, dont 5 titres de champion de France sur neuf possibles.

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