Un mort et neuf blessés dans des tirs lors de la parade du Super Bowl à Kansas City

Au moins une personne est morte et neuf autres ont été blessées dans des tirs mercredi lors de la parade à Kansas City célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl, ont indiqué les pompiers de cette ville du Missouri, dans le centre des Etats-Unis.

Trois des blessés sont dans un état critique et cinq autres dans un état grave, a précisé un porte-parole des pompiers.Selon la police de Kansas City, les tirs ont eu lieu près du parking de la gare Union Station et deux personnes ont été interpellées. Un homme revêtu d'un jogging rouge figure parmi les personnes arrêtées, selon des journalistes de l'AFP.Des blessés avaient été placés sur des brancards par les secours, a constaté cette même source."Je pensais que c'était des feux d'artifice", a témoigné John O'Connor auprès du quotidien The Kansas City Star, expliquant avoir entendu "entre 15 et 20 tirs dans un bref laps de temps".Les forces de l'ordre étaient déployées en nombre sur les lieux, protégés par des cordons jaunes caractéristiques des scènes de crime aux Etats-Unis.Des dizaines de milliers de personnes ont célébré les Chiefs, qui ont défilé dans les rues de Kansas City pour fêter leur victoire dimanche au Super Bowl, la grand-messe annuelle du football américain.Patrick Mahomes, le quarterback star des Chiefs, a dit "prier pour Kansas City" dans une publication sur X.La traditionnelle file d'autobus à impériale a remonté le Grand Boulevard vers l'ancienne gare de Union Station, où ont eu lieu les tirs alors que la parade touchait à sa fin.- Armes -Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès.Le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants: un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.La conséquence de cette prolifération est le taux très élevé de décès par arme à feu aux Etats-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays développés.Environ 49.000 personnes sont mortes par balle en 2021, contre 45.000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.Ce sont toutefois les fusillades à nombreuses victimes qui marquent le plus les esprits, tout en illustrant le fossé idéologique séparant les conservateurs et les progressistes sur la question de comment prévenir de telles tragédies.L'histoire américaine récente est en effet jalonnée de tueries, sans qu'aucun lieu de la vie quotidienne ne semble à l'abri, de l'entreprise à l'église, du supermarché à la discothèque, de la voie publique aux transports en commun.Parmi tous ces massacres, certains perpétrés en milieu scolaire ont particulièrement choqué l'opinion publique, comme celui perpétré en 2012 par un déséquilibré dans une école primaire du Connecticut, au cours duquel 20 enfants âgés de 6 et 7 ans avaient été tués.Le Congrès des Etats-Unis n'a pas adopté de loi ambitieuse, nombre d'élus étant sous l'influence de la puissante National Rifle Association (NRA), le premier lobby américain des armes.De fait, dans un pays où la possibilité de détenir une arme à feu est considérée par des millions d'Américains comme un droit constitutionnel fondamental, les seules avancées législatives récentes restent marginales, comme la généralisation des contrôles d'antécédents judiciaires et psychiatriques avant tout achat d'arme.