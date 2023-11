Un sénateur en garde à vue, soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle

Le sénateur Les Indépendants (centre droit) de Loire-Atlantique Joël Guerriau a été placé en garde à vue jeudi à Paris, soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle, a appris l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information de RMC.

"Nous sommes fort loin de l’interprétation scabreuse que l’on peut déduire à la lecture des premiers articles de presse", a réagi auprès de l'AFP Me Rémi-Pierre Drai, avocat de M. Guerriau.

Le parquet de Paris a confirmé le placement en garde à vue de M. Guerriau pour "administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle", des faits qui auraient eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi et pour lesquels la victime, "une femme, a porté plainte".

Plusieurs sources proches du dossier ont confirmé à l'AFP que cette femme est députée, mais le parquet n'a pas souhaité commenter ce point.

L'avocat de M. Guerriau s'est "indigné de voir que des éléments de l’enquête se retrouvent dans la presse". "Donc soit le parquet en est responsable et cela me scandalise encore une fois, soit le parquet n’y est pour rien et alors il doit s’interroger sur l’identité de l'auteur de cette violation et enquêter."

"Sur le fond, je ne donnerai aucune information non seulement parce que je suis tenu au secret de l'enquête, mais surtout par respect pour mon client et pour la plaignante dont je m’étonne que le nom ne soit pas livré contrairement à celui de mon client", a ajouté Me Drai.

- Présence d'ecstasy -

La victime se serait sentie mal après avoir pris un verre dans la nuit de mardi à mercredi au domicile parisien du sénateur, âgé de 66 ans, avec qui elle n'entretenait pas de relation intime, a confirmé le ministère public.

Des prélèvements dans son organisme ont révélé la présence d'ecstasy, a encore confirmé le parquet de Paris, et la femme a déposé plainte par la suite.

Selon le parquet, M. Guerriau a été interpellé puis placé en garde à vue par les enquêteurs du 3e district de police judiciaire dans le cadre de l'enquête ouverte en flagrance, une procédure qui permet de ne pas avoir besoin de demander la levée de son immunité parlementaire.

Le parquet ainsi qu'une source syndicale ont indiqué que le sénateur avait été placé en garde à vue jeudi matin, tandis que deux sources proches du dossier ont indiqué que la garde à vue avait été entamée mercredi soir.

RMC évoque des perquisitions menées au bureau de l'élu mais aussi à son domicile, endroit où les enquêteurs ont retrouvé de l'ecstasy, ce que le ministère public a confirmé.

Banquier de profession, élu à la haute assemblée depuis 2011, Joël Guerriau est secrétaire du Sénat et vice-président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.

Il s'est affiché ces derniers mois à quelques reprises avec l'ex-Premier ministre Edouard Philippe.

AFP