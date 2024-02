Une entreprise s'apprête à tenter le premier alunissage américain depuis Apollo

Crash, ou atterrissage en douceur? L'entreprise texane Intuitive Machines tentera jeudi de réaliser le premier alunissage d'une sonde américaine depuis plus de 50 ans, et de devenir dans le même temps la première société privée à réussir la manoeuvre.

L'alunissage est désormais programmé à 16H30 heure de Houston, au Texas, où est installée la salle de contrôle d'Intuitive Machines (22H30 GMT). Il pourra être suivi en direct sur le site internet de l'entreprise.L'alunisseur Nova-C, qui transporte notamment des instruments scientifiques de la Nasa, mesure un peu plus de quatre mètres de haut. Il a décollé la semaine dernière de Floride et est entré en orbite lunaire mercredi.Il évolue depuis à 92 km au-dessus de la surface de la Lune, et est toujours "en excellente santé", a déclaré mercredi soir l'entreprise.La descente, entièrement automatisée, sera amorcée environ une heure avant le moment de l'atterrissage.Des caméras et lasers lui permettront de se guider en temps réel. A 30 mètres d'altitude, la descente finale, à la verticale, commencera.C'est à ce moment qu'un petit engin équipé de caméras, développé par l'université d'aéronautique Embry-Riddle, sera éjecté de l'alunisseur pour capturer de l'extérieur le grand moment.En utilisant son moteur, Nova-C devra réduire sa vitesse de 1.800 mètres par seconde à un mètre par seconde au moment où ses six pieds toucheront le sol.Un succès marquerait non seulement une étape majeure pour le secteur spatial privé, mais aussi le premier atterrissage d'une sonde américaine sur la Lune depuis la fin du mythique programme Apollo, en 1972.L'Inde et le Japon ont récemment réussi à s'y poser grâce à leurs agences spatiales nationales, devenant les quatrième et cinquième pays à le faire, après l'Union soviétique, les Etats-Unis et la Chine.Mais plusieurs entreprises -- israélienne, japonaise et américaine -- ont échoué à reproduire la même prouesse.La Russie a également raté un alunissage cet été.- Pôle sud lunaire -L'endroit visé par Intuitive Machines se trouve à environ 300 kilomètres du pôle sud de la Lune. Le cratère qui doit faire office de piste d'atterrissage est nommé Malapert A, du nom d'un astronome du 17e siècle.Le pôle sud lunaire intéresse car il s'y trouve de l'eau sous forme de glace, qui pourrait être exploitée.La Nasa souhaite y envoyer ses astronautes à partir de 2026 avec ses missions Artémis.C'est notamment pour préparer ces missions qu'elle cherche à étudier de plus près cette région.Pour le faire, elle utilise un tout nouveau programme qu'elle a mis sur pied, nommé CLPS (pour "Commercial Lunar Payload Services"). Au lieu de développer elle-même des vaisseaux pour la Lune, l'agence spatiale américaine a chargé des sociétés privées d'y emporter son matériel scientifique.Intuitive Machines est l'une des entreprises sélectionnées, et le montant de son contrat avec la Nasa s'élève à 118 millions de dollars.L'objectif est de réduire les coûts pour l'agence publique, de pouvoir faire le voyage plus fréquemment, tout en développant l'économie lunaire. Et ce malgré les risques d'échec.Une première mission du programme, menée par l'entreprise américaine Astrobotic, n'avait pas réussi à atteindre la Lune le mois dernier.- Sept jours d'activité -L'alunisseur d'Intuitive Machines, dont l'exemplaire utilisé pour cette mission a été baptisé Odysseus, emporte aussi six cargaisons privées. Parmi elles: des sculptures de l'artiste contemporain Jeff Koons représentant les phases de la Lune.Les six instruments scientifiques de la Nasa à bord se concentrent eux sur de premières observations de cette région encore peu explorée.Des caméras placées sous l'alunisseur analyseront la quantité de poussière projetée lors de la descente, afin de la comparer aux alunissages d'Apollo.Un autre instrument étudiera le plasma lunaire (couche de gaz chargé en électricité), et mesurera les ondes radio en provenance du Soleil et d'autres planètes.Odysseus, qui est alimenté en énergie grâce à ses panneaux solaires, doit fonctionner durant environ sept jours à partir du moment de son atterrissage, avant que la nuit ne s'installe sur le pôle sud lunaire.