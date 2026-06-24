Vague de chaleur en Europe: les derniers développements

Voici les derniers développements concernant la vague de chaleur qui touche l'Europe:<br>France: les trois quarts du pays en alerte maximale jeudi<br>Les trois quarts de la France seront en alerte maximale en raison de la canicule jeudi à partir de la mi-journée, a annoncé mercredi Météo-France, le service officiel de météorologie national.

Espagne: lundi et mardi, journées les plus chaudes en juin depuis 1950Lundi et mardi ont été les journées les plus chaudes enregistrées en Espagne depuis 1950, avec une température moyenne de 28,17°C mardi, après 28,08°C lundi, a annoncé mercredi l'Agence météorologique nationale (Aemet).La selon des données publiées par l'Aemet.En Bretagne, "un petit air d'apocalypse"Entre coupure générale de courant et chaleur écrasante, "c'est un peu la catastrophe", déplore Céline Bigot, la gérante de l'épicerie locale de Douarnenez, dans l'ouest de la France, qui a dû vider tous ses frigos, remplis de viandes, fromages, yaourts et glaces. "ça fait un petit air d'apocalypse, j'aime bien", sourit quant à elle Marion, une factrice de 30 ans, dont la tournée a été raccourcie par la fermeture de nombreux commerces."Inévitable", selon le Giec"Inévitablement, nous allons expérimenter plus de ce que l'on vient de vivre ces derniers jours", a prévenu Jim Skea, le président du Giec, groupe d'experts sur le climat travaillant pour le compte de l'ONU. Le réchauffement actuel dans certaines régions ou les océans va au-delà des prévisions des scientifiques, a-t-il expliqué.L'Autriche en alerte pour la fin de semaineEn Autriche, l'alerte maximale pour la canicule a été émise pour le weekend et lundi à Vienne et dans l'est du pays, ainsi que dans plusieurs villes du sud, et la population est invitée à rester à l'intérieur aux heures les plus chaudes dans ces zones où la température pourrait dépasser 40°C.L'OMS appelle à investir dans des "systèmes de santé résilients""Les dirigeants doivent donner la priorité aux investissements dans des systèmes de santé résilients face au changement climatique, tout en accélérant l'action climatique et en atténuant les facteurs à l'origine de la crise climatique", a écrit le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur la plateforme X.Plus de 35°C pour plus de 94 millions d'EuropéensAu moins 94 millions d'habitants en Europe devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée, selon les calculs de l'AFP, dont la majorité en France et en Espagne.Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 350 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers. Cette analyse à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center rejoint les chiffres de l'ONG autrichienne Klimadashboard.Record de température maximale moyenne battu en FranceLa France a battu mardi son record de température maximale moyenne, qui datait de 2003, a annoncé mercredi Météo-France.L'indicateur thermique national (ITN) des températures maximales, qui correspond à la moyenne des températures les plus élevées relevées sur 30 stations de référence, a atteint 38,2°C mardi, dépassant le précédent record du 5 août 2003 (37,7°C). Mardi a été la journée "la plus chaude jamais enregistrée en France", avait déjà annoncé le prévisionniste national.Alerte rouge en vigueur au Royaume-UniL'alerte rouge pour chaleur extrême est entrée en vigueur à 08H00 GMT dans plusieurs régions du Royaume-Uni et jusqu'à jeudi soir."Lors des vagues de chaleur, la température intérieure dépasse les 30°C et l'air devient extrêmement étouffant", raconte à l'AFP Yana Markevich, une ingénieure de 33 ans qui vit dans un appartement de l'est de Londres et a lancé une pétition pour autoriser les copropriétaires à installer des climatiseurs. "Mon mari et moi travaillons tous les deux à domicile à 100% et nous avons aussi un chien de presque 9 ans. Nous souffrons tous de la chaleur, lui compris".En France, épreuves décalées pour 10.000 candidats au bacEnviron 10.000 candidats à l'examen du baccalauréat ont vu leurs épreuves orales décalées cette semaine en France, selon le ministre de l'Education Edouard Geffray. Le brevet, qui marque la transition du collège au lycée pour les adolescents, aura lieu quant à lui vendredi comme prévu, avec des "aménagements" comme des pauses.Plus de 70.000 foyers privés d'électricité en FranceEnviron 68.000 foyers français sont privés d'électricité mercredi en Bretagne, dans l'ouest du pays, en raison d'un incident lié à la chaleur sur un transformateur, et "les raccordements interviendront, au plus tôt, en fin de journée", selon la préfecture. Dans le Vaucluse (sud), 5.000 clients sont privés d'électricité en raison des effets de la canicule sur les réseaux électriques souterrains.Deux adolescents morts noyés en BelgiqueDeux adolescents de 17 ans sont morts noyés mardi dans un lac artificiel interdit à la baignade dans une ancienne carrière désaffectée de Sprimont, dans l'est de la Belgique.