Venezuela : l'opposition dénonce l'enlèvement d'un de ses chefs tout juste sorti de prison

La figure de l'opposition au Venezuela Juan Pablo Guanipa a été enlevé à Caracas par "des hommes fortement armés" peu après avoir été libéré de prison dimanche, a affirmé la cheffe de l'opposition et prix Nobel de la paix Maria Corina Machado.

"Il y a quelques minutes, Juan Pablo Guanipa a été enlevé dans le quartier Los Chorros de Caracas. Des hommes fortement armés, vêtus en civil, sont arrivés dans quatre véhicules et l'ont emmené de force", a écrit Mme Machado sur le réseau social X.

"Nous exigeons sa libération immédiate", a-t-elle ajouté.

Le fils de l'opposant, Ramon Guanipa, a indiqué pour sa part que son père avait été kidnappé "par environ dix personnes non identifiées".

Le parti de M. Guanipa, Primero Justicia, a dénoncé un enlèvement de son dirigeant "par les forces répressives de la dictature".

Quelques heures plus tôt, M. Guanipa, un ancien vice-président du Parlement âgé de 61 ans, avait été libéré de prison, à l'avant-veille du vote annoncé d'une loi d'amnistie historique au Venezuela.

"Caché pendant dix mois, détenu ici pendant presque neuf mois" à Caracas, avait-il commenté dans une vidéo sur X en exhibant ce qui semblait être son ordre de remise en liberté.

La dernière apparition publique de l'opposant avant cette vidéo remontait au 9 janvier 2025, lorsqu'il avait accompagné Mme Machado à un rassemblement de contestataires rejetant l'investiture de Nicolas Maduro pour un troisième mandat consécutif.

- Accusations de complot -

Arrêté en mai 2025 sur des accusations de complot électoral, il avait par la suite été inculpé de terrorisme, blanchiment d'argent et d'incitation à la violence et à la haine.

Freddy Superlano, un dirigeant de l'opposition vénézuélienne connu pour avoir remporté le poste de gouverneur de l'Etat de Barinas, la terre natale de l'ancien président Hugo Chávez, et Perkins Rocha, conseiller juridique de Mme Machado, ont également été relâchés par les autorités dimanche.

Freddy Superlano, 49 ans, et Perkins Rocha, 63 ans, avaient été arrêtés il y a un an et demi, après la réélection contestée du président Nicolas Maduro le 28 juillet 2024.

Le 8 janvier, le gouvernement intérimaire vénézuélien a promis, sous la pression des Etats-Unis, un processus de libération d'un "nombre significatif" de prisonniers, un peu plus d'un mois après la capture de M. Maduro lors d'une spectaculaire opération américaine à Caracas.

Depuis, des familles et des ONG dénoncent le fait que cela se fasse au compte-gouttes.

L'ONG Foro Penal a recensé au moins 35 nouvelles libérations ce dimanche. Selon elle, près de 400 personnes détenues pour des raisons politiques ont été remises en liberté depuis le 8 janvier.

Vendredi, le chef du Parlement, Jorge Rodriguez, a promis que la loi d'amnistie sera adoptée définitivement mardi et que les prisonniers politiques "seront tous dehors" d'ici le 13 février.

"Nous allons réparer toutes les erreurs qui ont pu être commises", avait assuré M. Rodriguez, qui est le frère de la présidente par intérim Delcy Rodriguez.



