Vietnam: face à l'épuisement du sable dans le Mékong, habitants et autorités désemparés

Par une matinée d'été, la maison de Le Thi Hong Mai s'est effondrée dans une rivière du delta du Mékong, où la rapide érosion des berges, due à l'épuisement des réserves de sable, menace des centaines de milliers de Vietnamiens.

"J'ai entendu un boum, je me suis précipitée dehors et tout a disparu", se souvient cette femme de 46 ans, en évoquant son petit restaurant accolé à sa maison, dans la banlieue de Can Tho (sud). "J'ai tout perdu", dit-elle à l'AFP.

Le sable, utilisé comme matériau de construction, est la deuxième ressource naturelle la plus exploitée dans le monde après l'eau, dans des volumes à la limite de ce qui est soutenable, ont mis en garde les Nations unies.

L'avenir du delta du Mékong, région stratégique pour la culture du riz et la biodiversité, est menacé par l'épuisement de ses réserves de sable d'ici 2035, prévient un rapport de WWF.

Selon les chercheurs, les barrages hydroélectriques, qui retiennent les alluvions, et le prélèvement de sable destiné aux chantiers, de plus en plus nombreux dans le pays en développement, empêchent le renouvellement naturel des stocks.

Le tarissement du sable conduit à l'accélération de l'érosion des berges, dans une région déjà vulnérable à la hausse du niveau de la mer induite par le changement climatique.

Maisons qui s'effondrent, cultures abîmées par le sel marin... Riverains et autorités subissent les conséquences sociales et économiques de l'érosion, qui menace de déplacer des dizaines de milliers de personnes.

- "Très, très peur" -

Dans la province de Hau Giang, Diep Thi Lua s'est réveillée au milieu de la nuit pour voir son jardin englouti par les eaux. "Nous pouvions sentir la terre trembler. Nous avons eu très, très peur", raconte cette femme de 49 ans.

Au moins 750 kilomètres de berges et près de 2.000 maisons ont disparu sous l'effet de l'érosion entre 2016 et août 2023, selon des données du gouvernement vietnamien.

Le phénomène met en péril les ambitions économiques du régime communiste, qui affiche l'un des taux de croissance les plus élevés de la région.

Près de l'embouchure du plus long fleuve d'Asie du Sud-Est, des barges circulent jour et nuit pour prélever du sable du lit du fleuve.

La région du delta a besoin de 54 millions de mètres cubes de sable pour construire six autoroutes avant 2025, a indiqué le ministère vietnamien des Transports.

Le fleuve peut en fournir moins de la moitié, ont admis des responsables.

La faiblesse des réserves a retardé d'importants chantiers, et les autorités débattent sur des alternatives, comme le sable de plage, ou l'importation du Cambodge voisin.

- "Aucune solution" -

Des vaches traînent autour de la future route reliant Can Tho à Ca Mau, à l'extrémité sud du Vietnam. Le tracé reste à l'état d'un chemin de terre, faute de sable disponible pour produire le revêtement.

"Nous n'avons pas eu assez de sable depuis le début de l'année, donc on n'a pas eu grand-chose à faire", explique un ouvrier qui a requis l'anonymat.

Le Vietnam a interdit l'importation de sable, sous toutes ses formes, en 2017. Mais la demande intérieure est telle qu'elle dépasse les capacités naturelles de renouvellement du Mékong, assure Nguyen Huu Thien, un spécialiste de la région. "Ce sont les derniers grains de sable que nous draguons", avertit-il.

Depuis 2016, le gouvernement vietnamien a dépensé plus de 440 millions d'euros sur 190 projets destinés à contenir les effets de l'érosion, selon un média d'Etat.

Mais "beaucoup de ses structures ont coûté cher, avant de sombrer dans la rivière", souligne l'expert, qui prévoit que la moitié du delta aura disparu d'ici la fin du siècle. "Après ça, le delta va disparaître et nous devrons réécrire les livres de géographie", déplore-t-il.

Environ 20.000 ménages ont besoin d'être déplacés en raison des risques liés à l'érosion, a estimé l'agence gouvernementale en charge de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles.

Le WWF a anticipé un chiffre bien supérieur: quelque 500.000 personnes pourraient perdre leur maison.

Un tel programme de relocalisation "nécessite beaucoup d'argent que notre gouvernement n'aura jamais", confie un responsable de la province de Hau Giang, qui n'a pas souhaité donner son nom.

"Nous savons que des personnes peuvent perdre la vie en habitant dans ces zones à hauts risques", poursuit-il. Et d'admettre: "mais nous n'avons aucune solution".



