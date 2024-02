Von der Leyen propose d'utiliser les bénéfices des avoirs russes gelés pour armer l'Ukraine

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé mercredi d'utiliser les bénéfices tirés des avoirs russes gelés pour financer des équipements militaires pour l'Ukraine.

"Il est temps de commencer à discuter de l'utilisation des bénéfices exceptionnels des avoirs russes gelés pour acheter conjointement des équipements militaires pour l'Ukraine", a déclaré Mme von der Leyen lors d'un discours devant le Parlement européen à Strasbourg.



La façon d'utiliser les avoirs de l'État russe qui ont été bloqués après le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a deux ans fait l'objet d'intenses discussions, et soulève d'épineuses questions juridiques.



L'option de confisquer ces fonds suscite de vives réticences au sein des 27, mais l'UE travaille sur les moyens d'utiliser les revenus générés par ces derniers.



"Avec ou sans le soutien de nos partenaires, nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner", a martelé la présidente de la Commission européenne.



Evoquant plus largement la situation de l'UE, elle a insisté sur le nécessaire renforcement de la souveraineté européenne qui consiste "à assumer nous-mêmes la responsabilité de ce qui est vital, voire existentiel, pour nous".



"La menace d'une guerre n'est peut-être pas imminente, mais elle n'est pas impossible", a-t-elle souligné. "Les risques ne doivent pas être exagérés mais nous devrions y être préparés".



Ursula von der Leyen a félicité la Suède pour son adhésion prochaine à l'Otan, "étape historique pour ce pays et pour notre sécurité commune".



AFP