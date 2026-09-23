Xi reçu par un Trump aux petits soins

Après s'être déplacé mercredi pour accueillir Xi Jinping à sa descente d'avion, Donald Trump sera à nouveau aux petits soins jeudi pour le président chinois, dont la visite a déjà rempli son principal objectif: prolonger la trêve commerciale entre Washington et Pékin.

Le dirigeant chinois, qui voyage avec son épouse Peng Liyuan, aura droit à un accueil très solennel à la Maison Blanche, avec parade militaire et survol d'avions de combat, ainsi qu'à un dîner de gala organisé par la Première dame américaine Melania Trump.Fait rarissime, le président américain est lui-même allé serrer la main de son homologue après son atterrissage près de Washington. Il a organisé en son honneur une première cérémonie d'accueil sur le tarmac, avec tapis rouge, militaires en grande tenue, fanfare, fleurs et déjà un survol de bombardiers - un spectacle dont le milliardaire de 80 ans est très friand.Habituellement, il revient à des responsables américains d'un rang inférieur de recevoir les hôtes de marque à l'aéroport, sans cérémonie particulière."Je pense que cela leur a fait plaisir", a commenté Donald Trump à propos de Xi Jinping et Peng Liyuan, pendant un échange avec la presse à la Maison Blanche.Il a indiqué que la guerre contre l'Iran, pays allié de la Chine, serait au menu des discussions."J'évoquerai cela et beaucoup d'autres choses, mais tout se présente bien, y compris ça", a dit le président américain, qui vient d'annoncer une reprise du dialogue avec Téhéran.Les observateurs n'attendent toutefois pas de grandes avancées suite à cette visite de trois jours, au-delà de l'annonce déjà faite mercredi.- Trêve commerciale -Comme c'était attendu, les Etats-Unis et la Chine ont décidé de prolonger leur trêve commerciale jusqu'au 10 janvier, a dit le ministre américain des Finances Scott Bessent."Nous sommes convenus de prolonger (...) la détente économique entre nos deux pays qui devait prendre fin le 10 novembre (...) afin de nous laisser davantage de temps pour voir ce que nous pouvons faire sur le plan économique", a-t-il déclaré à la chaîne Fox News.Les deux superpuissances avaient décidé en octobre 2025 de mettre fin à une surenchère de droits de douane et de mesures commerciales restrictives, qui avait secoué toute l'économie mondiale.Cette trêve n'a toutefois pas réglé tous les différends entre les deux superpuissances, engagées dans une rivalité tous azimuts: économique, technologique, militaire et stratégique.Scott Bessent a jugé que la Chine pourrait se montrer "un peu plus zélée" en matière de respect des termes de cet accord, notant qu'elle était "un peu en retard" en matière d'achats de produits agricoles américains.Pékin et Washington ont de multiples autres sujets de friction: l'Iran, mais aussi Taïwan, que Pékin revendique mais que Washington soutient militairement, l'accès aux réserves de minerais stratégiques chinois, ou la course au développement de l'intelligence artificielle.- "Grand dirigeant" -Avec cette visite, Donald Trump espère sans doute reléguer un temps au second plan ses grandes difficultés politiques, tout en satisfaisant son goût de la pompe protocolaire.Le président républicain, en chute dans les sondages à cause du coût de la vie et d'un conflit au Moyen-Orient de plus en plus impopulaire, risque de perdre le contrôle du Congrès après des législatives en novembre.La Maison Blanche a recruté les plus grands noms de la tech américaine pour le dîner de gala jeudi: les patrons d'OpenAI Sam Altman et de Nvidia Jensen Huang, ou encore Elon Musk (Tesla, SpaceX et X).Ce dernier a jugé dans un entretien avec la télévision chinoise que Xi Jinping était "un grand dirigeant". "Sous sa gouverne, la Chine a énormément prospéré", a-t-il assuré.Vendredi, Donald et Melania Trump recevront leurs invités pour un thé à la Maison Blanche puis visiteront avec eux les Archives nationales à Washington.Il s'agit de la première visite de Xi Jinping à la Maison Blanche depuis plus de dix ans, et de sa troisième rencontre avec Donald Trump depuis que ce dernier est revenu au pouvoir l'an dernier. Deux autres pourraient suivre avant la fin de l'année, lors du sommet de l'APEC en Chine et du G20 en Floride.bur-lal-aue-myl/bpe