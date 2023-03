Alon bougé ! L’agenda des évènements culturels

Une programmation éclectique encore cette semaine. Et ça démarre aujourd’hui, vendredi 31 mars 2023, avec la journée internationale de visibilité transgenre. À cette occasion, la Cité des Arts donne ce samedi, carte blanche à Louïz, élue Miss Trans France en 2021, pour mettre en lumière la pluridisciplinarité de la scène queer à La Réunion… Attention, show musical haut en couleur en perspective ! Pour le reste, la14e nuit des Virtuoses suit son cours ce week-end et la semaine prochaine. Notre coup de cœur va à Emmanuel Gil, et son spectacle clownesque Typhus Bronx, inquiétant personnage de clown déjanté — moitié Pierrot touchant, moitié Joker boucher… Nous aurons l’occasion d’y revenir la semaine prochaine. D’ici là, bonne semaine culturelle zot’tout’ !

- Cinéma -

Je verrai toujours vos visages





Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel.

Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice Restaurative.

Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation...



Jeanne Herry s’empare d’un thème peu exploré, orchestrant un fascinant dialogue entre victimes et délinquants.

Ciné Cambaie, Cinépalmes, Le Rex, 1h58



Shazam ! La rage des dieux





Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros adulte lorsqu'il prononce le mot "Shazam !"

C’est parti pour une nouvelle aventure pleine d'humour et d'action qui ravira les fans de super-héros qui ne se prennent pas trop au sérieux.

Ciné Cambaie, Cinépalmes, 2h10



The Lost King





Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, The Lost King retrace l’extraordinaire aventure de Philippa Langley, passionnée d’histoire à la volonté de fer qui, sur une simple intuition et malgré l’incompréhension de ses proches et la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l’un des monarques les plus controversés de l’histoire.

Cette comédie historique met en lumière le monarque usurpateur Richard III que vilipenda de noirceur un certain William Shakespeare.

Cinépalmes, le Rex, 1h48



De grandes espérances





Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d'un milieu modeste, prépare l'oral de l'ENA dans la maison de vacances d'Antoine, en Corse.

Un matin, sur une petite route déserte, le couple se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu'ils intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace d'être révélé. Et tous les coups deviennent permis.

Une œuvre politique et haletante qui résonne comme un roman à la façon d’Émile Zola où la lutte des classes convoque à bas bruit le désir d’amour et d’émancipation féminine.

Ciné Cambaie, 1h45

- Dans le reste de l’agenda -

Lespas





Théâtre : Les cœurs lourds ne traversent pas les rizières

Un texte délicat et des chansons d’une beauté simple : Claire Nativel nous entraîne avec douceur des rizières embrumées aux néons de Tokyo. Accompagnés par le piano du virtuose Gérald Loricourt, nous suivons une jeune femme espiègle, perdue loin de chez elle, qui peuple de poésie les paysages qu’elle traverse.

Vendredi 31 mars, 20h

Théâtre les Bambous





Ordre et désordres de la Cie Lépok Épik

Une autrice parle du monde, à ses proches, à l'humanité entière et propose de torcher vite fait, bien fait un petit tuto pour débrouiller dans l'existence, pendant que de son côté, sa vie va à vau-l'eau. De mises au point en digressions, d'affirmations de vérités en aphorismes, elle trace un discours à la fois philosophique et drôle.

Vendredi 31 mars, 20h

Théâtre du Grand Marché

L’amour de Phèdre de la Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté

Avec le texte de la sulfureuse Sarah Kane, Nicolas Givran compose une tragédie à la croisée des chemins du théâtre, de la danse, du cinéma pop et des musiques nerveuses de son adolescence banlieusarde.

Jeudi 30 mars, 19h

Vendredi 31 mars, 20h

Samedi 1er avril, 20h

Le Séchoir





Spectacle de clown Typhus Bronx

Un jour, un acteur se demande ce que devient son clown quand il ne l’interprète pas. Les jours où il ne le joue pas est-ce qu’il existe encore et si oui, qu’est-ce qu’il fait, est-ce que son acteur lui manque et si non qu’est-ce qui lui manque ? Le plus simple c’est encore de lui poser la question et son clown lui demande de lui faire un enfant ! Voilà la folle hypothèse d’où est né ce spectacle qui interroge comme seule la sagesse des clowns sait le faire les tendres et dangereuses liaisons du créateur et de sa créature. Dans son univers couleur givre, le jeu de Typhus Bronx, d’une densité étonnante, nous réapprend les vertus de la désobéissance.

Vendredi 31 mars, 20h

Samedi 1er avril, 20h

Vavang’Art

Concert Njiva

Didier Dijoux à la batterie, Sully Anna à la basse et José Njiva Andrianantenaina au chant, kabossy, marovany... pour une musique fusion malgache avec laquelle Njiva exprime ses ressentis face à la vie quotidienne et ses revendications.

Vendredi 31 mars, 19h30

El Latino



Concert Sizo + Entre 2 révoltes

Entre 2 Révoltes, ce sont des textes punchys 100% français, des riffs mordants, une énergie débordante, c’est la recette de ce tout nouveau groupe rock de l’Entre Deux.

Vendredi 31 mars, 19h30

La Cité des arts



Danse contemporaine déambulatoire : Zina

Zina est une ôde aux mythes féminins. Une création dansée, construite comme une mini-série avec cinq tableaux chorégraphiques, Zina nous emmène dans les méandres de l’histoire des femmes, ses points d’ombre, d’oubli, de censure, d’instrumentalisation.

Vendredi 31 mars, 20h

Carte blanche à Louïz





Élue Miss Trans France en 2021, la talentueuse Louïz, artiste chanteuse et comédienne réunionnaise, a plus d’une corde à son arc ! À l’occasion de la Journée internationale de visibilité transgenre, elle a carte blanche pour mettre en lumière la pluridisciplinarité de la scène queer à La Réunion.

Samedi 1er avril, 20h

La Friche



Vernissage de l’exposition Sové Trésé d’Henri Maillot

Plus vieille coiffure du monde, les tresses se confondent avec les premières traces de l’homme en Afrique. Elles expriment divers symboles liés à l’histoire des cultures et des civilisations. Le tressage africain y apparaît pour l’essentiel à la fois comme symbole d’identité ethnique, moyen de communication et outil de résistance. Elles nous renvoient aussi à l’histoire de l’esclavage.

Vendredi 31 mars, 18h

Le Madoi

Les nocturnes du Madoi avec Ziskakan





Chaque mois, le Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien vous accueille pour une soirée artistique en lien avec l'exposition. En mars, le musée résonne aux sonorités du mythique groupe Ziskakan avec au programme visite guidée de l’exposition à 18h, box-apéro à 19h et concert à 20h.

Vendredi 31 mars, à partir de 18h

Téat Plein Air





14e nuit des Virtuoses : Loup Barrow, Lari Basilio, Lachy Doley et Katica Illényi (photos : Lachy Doley et Katiça Illényi)

Mon premier est Lari Basilio, guitare héroïne de Sao Paulo qui semble avoir volé la six-cordes de Joe Satriani. Mon deuxième est Loup Barrow, maître du Cristal Baschet, orgue de cristal tout droit sorti d’un épisode de Star Trek. Mon troisième est un musicien, chanteur et auteur-compositeur australien qui joue de l'orgue Hammond et du clavinet whammy. Mon quatrième est une artiste hongroise, violoniste, chanteuse et... comédienne ! Mon tout est une soirée toujours plus surprenante où les génies les plus insolites de la musique mondiale se rassemblent sous la lune d’une île volcanique perdue au sud des Indes pour communier avec un auditoire sans voix.

Vendredi 31 mars, 20h

Salle Georges Brassens



Théâtre : Juste la fin du monde de la Cie du Héron

Louis retourne dans sa famille pour l’informer de sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles. De cette visite qu’il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit…

Vendredi 31 mars, 20h

Le Bisik





Concert Coccolite et John Keltrain

En ouverture de soirée, c'est John Keltrain qui distillera ses créations expérimentales… Après plusieurs années de vie scénique commune, Luc Joly et Brice Nauroy s'offrent - et nous offrent - une nouvelle expérience sans compromis. En seulement quatre ans, un EP et deux albums “Echo” en 2020, ”Live Now” en 2022, le trio Coccolite s’est fait une place à part dans le paysage des groupes émergents. Chacun apportant sa pierre aux projets des deux autres, le claviériste Nicolas Derand originaire de La Réunion, le bassiste Timothée Robert et le batteur Julien Sérié ont développé de longue date cette complicité rare qui fait la force des formations qui comptent.

Vendredi 31 mars, 20h

Le Passage du Chat Blanc



Concert Blackpool

Au départ, tout ça n’est pas très sérieux. Les cuivres pensent jouer du R’n’B, le chanteur rêve de blues, le guitariste vénère le rock, le duo basse-batterie s’imagine funk old school, quant au clavier, il s’enferme pour se délecter secrètement d’électro New Beat… Personne ne voulant froisser personne, ils parviennent à s’entendre pour défendre des compositions soul qu’ils n’hésitent pas à frotter à tout autre envie qui pourrait leur plaire.

Vendredi 31 mars, 20h

Le Toit



Concert Samba Novo

L'énergie de Samba Novo est extraordinaire et l'ambiance est assurée pour nous évader jusqu'au Brésil en passant par Bahia et Rio, et pour finalement arriver à La Réunion.

Vendredi 31 mars, 20h30

Champ Fleuri



Musique électro Cosmic Circus by les Électropicales

Ce projet est le fruit d'une alliance exclusive de la compagnie Cirquons Flex et Électropicales, afin de faire d'un endroit un lieu de fête inédit.

Samedi 1er avril, 19h

Château Morange



Let’s Dance et projection de courts-métrages

Cette projection plein air “La kour château” met la danse à l’honneur avec une sélection qui vous donnera envie de bouger. Une programmation de courts-métrages aux diverses formes esthétiques, mettant en lumière la beauté du corps et du mouvement. Alors let’s dance… et c’est gratuit !

Samedi 1er avril, 19h30

Théâtre Luc Donat



14e Nuit des Virtuoses

Loup Barrow excelle dans la maîtrise du Cristal Baschet, une sorte de sculpture de verre sonore aux airs de vaisseau spatial, cousin du verrillon. La Brésilienne Lari Basilio s’inscrit dans la lignée des grands shredders de la six-cordes que sont Steve Vai ou Joe Satriani, et impressionne par ses techniques de legato et de fingerpicking. L’Australien Lachy Doley est lui un prodige de l’orgue Hammond, ayant accompagné sur scène Roger Waters ou Powderfinger et collaboré en studio avec Joe Bonamassa notamment. Quant à la violoniste et joueuse de thérémine Katica Illényi, elle impressionne par son éclectisme et sa polyvalence, navigant avec aisance entre répertoire classique, improvisations jazz et folklore klezmer.

Samedi 1er avril, 20h

Le Zinc



Concert My Own Klub

À mi-chemin entre la torride Jamaïque de 66 et la Londres punk des 80's, « My Own Klub, c'est un moment suspendu entre le rocksteady et le ska « briton » offert par ce quintet à peine électrifié.

Dimanche 2 avril, 20h

Rondavelle Les Filaos



Concert Saint John

Après plusieurs mois de travail, Saint John, formation funk 100% made in Reunion, fait son grand retour scénique aux quatre coins de l'île à l'occasion de la sortie d'Acid Love, leur nouvel album. Pour l'occasion, le groupe vous embarque dans un voyage ultra festif et très groovy. Tout droit sortis d'une bonne vieille série américaine des années 80, ces 8 musiciens n'ont qu'un objectif : faire danser le public jusqu'au bout de la nuit.

Dimanche 2 avril, 18h30

Rondavelle Tiroule





Concert Kanasel

Là où il va il chante, là où on chante il va. Des rues, des bars, des scènes de festival, Kanasel vient de partout et veut y retourner. Sa voix sied au rock, à la soul, et à la folk de ses idoles, il lui autorise donc toutes les outrances : sa musique est celle d’une culture de playlists dans lesquelles Ben Harper croise les Black Keys et Alain Peters sans le moindre tabou.

Dimanche 2 avril, 19h30

La semaine prochaine :

Lespas



14e Nuit des Virtuoses : Loup Barrow

Loup est un compositeur de talent capable d’écrire à la fois des pièces orchestrales comme des compositions plus minimalistes. Réputé pour son grand savoir-faire avec le Cristal Baschet, le dernier instrument polyphonique inventé au XXe siècle à Paris, Loup Barrow a fait des instruments rares ses spécialités.

Mardi 4 avril, 19h

Projection Marie Dessembre

Ciné Vollard propose la projection de captations des meilleures pièces du Théâtre Vollard, Marie-Dessembre, Lepervenche, Run Rock, Noella, Quartier Français, Séga Tremblad, etc, des opéras, Maraina, Chin, Fridom et trois documentaires. Les spectateurs retrouveront avec plaisir Arnaud Dormeuil, Délixia Perrine, Nicole Leichnig, Dominique Carrère…

Mercredi 5 avril, 19h

La Cité des Arts



Cirque : Le Zeste de la Cie Cirké Craké

Cirké Craké présente "Le Zeste", un concept modulaire, collaboratif et transdisciplinaire entre cabaret, concert, spectacle et performance. Construite à partir du squelette d’un solo circassien jonglé (jonglerie rebond et en l’air) auquel s’intègre à chaque fois des artistes-invités différents, cette création prend vie dans un univers scénographique composé de parpaings et de plaques en béton aux fonctions réinventées, tour à tour agrès et instruments de musique.

Mardi 4 avril, 19h

Centre culturel Lucet Langenier



Théâtre : Typhus Bronx - Trop près du mur

Un jour, un acteur se demande ce que devient son clown quand il ne l’interprète pas. Les jours où il ne le joue pas est-ce qu’il existe encore et si oui, qu’est-ce qu’il fait, est-ce que son acteur lui manque et si non qu’est-ce qui lui manque ? Le plus simple c’est encore de lui poser la question et son clown lui demande de lui faire un enfant !!! Voilà la folle hypothèse d’où est né ce spectacle qui interroge comme seule la sagesse des clowns sait le faire les tendres et dangereuses liaisons du créateur et de sa créature.

Mardi 4 avril, 20h

Théâtre : Juste la fin du monde de la Cie du Héron





Louis retourne dans sa famille pour l’informer de sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles. De cette visite qu’il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit…

Mercredi 5 avril, 20h

Théâtre : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de la Cie Les Insolit’R

La langue de Stig Dagerman est simple, acérée, grave et pleine d’humour. C’est une écriture poétique et imagée qui parle au cœur même de l’auditeur, de l’humain. Le texte est construit de façon implacable, immédiate et brève. La lucidité et la fulgurance avec laquelle elles nous parviennent, nous renvoient à l’effroyable simplicité de la vie.

Jeudi 6 avril, 19h

Château-Morange



Projection : Billy Elliott



Dans un petit village minier du nord-est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève.

Mercredi 5 avril, 14h

Théâtre sous les arbres



Concert Sélène Saint-Aimé





Un premier opus sorti en 2020 et déjà auréolé d’une Victoire du Jazz en 2021 dans la catégorie « Révélation »… Sachant que Sélène Saint-Aimé a découvert son instrument fétiche, la contrebasse, sur le tard, au détour d’un bénévolat pour un festival de jazz, le parcours laisse pantois.

Jeudi 6 avril, 20h

Le Séchoir



Concert Sélène Saint-Aimé

Révélation des Victoires du Jazz 2021, sa musique transporte avec elle tous ses voyages (Cuba, Martinique, USA, Afrique du Nord, Espagne, Italie…) et autant de rencontres (Steve Coleman, Lonnie Plaxico, Ron Carter…).

Vendredi 7 avril, 20h

La Cité des Arts



Danse hip hop contemporaine Contact



“Contact” est un duo où Fabrice Mahicka et Valentina Corosu, accompagnés de deux thérémines (un instrument de musique électronique qui permet d’être joué sans être touché), utilisent la danse pour créer du son. Le mouvement sera alors visible et audible aussi dans l’immobilité comme l’écho d’une âme.

Vendredi 7 avril, 20h

Le Bisik





Concert Sly Sugar et Rézo

Entre douceur et puissance, clarté et saturation, Sly Sugar, la formation reggae dub la plus célèbre de La Réunion nous envoûte de nappages mélodiques puis nous réveille à grands coups de basses rondes et profondes, le tout arrosé d'un chant suave mélangeant français, créole, portugais et anglais. L'énergie est également le maître mot du duo Rezo qui propose un dub puissant aux influences réunionnaise, berbère et indienne. Une alchimie douce et puissante qui invite au voyage, à la mixité et à l'union.

Vendredi 7 avril, 20h

Téat Champ Fleuri

Théâtre : Typhus Bronx - Trop près du mur

Une monstrueuse performance d’acteur, portée par un texte précis, drôle et délicieusement grinçant. Avoir un enfant pour partager sa « folitude », Typhus Bronx en fait une maladie. Pour Emmanuel Gil, le créateur de cet inquiétant personnage de clown déjanté — moitié Pierrot touchant, moitié Joker boucher — ce désir de filiation est le prétexte d’une réflexion sur le rapport ambigu qu’il entretient avec son double scénique, la voix sans filtre avec laquelle s’exprime son refus des convenances et des faux-semblants.

Vendredi 7 avril, 20h