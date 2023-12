Lindigo ek Votia i donn konsèr dann salle Gramoun Lélé ek le Bisik

Dans le cadre des célébrations du 20 désanm, Lindigo et Votia donneront de la voix pour un concert gratuit le samedi 16 décembre 2023 dès 19h à la salle Gramoun Lélé à Saint-Benoit avec le Bisik. L'union de ces "deux grandes voix du maloya" donnera lieu à un "grand mariage musical créole" soutenu par la Région Réunion (Photo le Bisik).

"A l'approche du 20 désanm 2023, les deux grandes figures du maloya actuel de l'est Lindigo et Votia se réunissent pour donner un concert gratuit le samedi 16 décembre 2023 dès 19h à la salle Gramoun Lélé à Saint-Benoit avec le Bisik et le soutien de la Région Réunion" informe le Bisik.

"Lindigo, chanteur du clan Araste et Votia, descendante du zarboutan Gramoun Lélé, se sont rencontrés après le confinement. Le maloya étant une passion commune, un héritage familial, une communion avec leurs ancêtres, les deux artistes de l'est partagent souvent la scène afin de célébrer le maloya" relatent les organisateurs du concert.

A l'occasion du 20 désanm, ce artistes reviennent pour un "grand mariage musical créole" où danses, chants, musique et surtout maloya seront à l'honneur.

Les organisateurs vous promettent "un rendez-vous plein de surprises pour terminer l’année en beauté !"

Bana i atann a zot pou défoulé !

