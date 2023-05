Saint-Benoit : le maloya de Sandrne Dijoux et Fabrice Legros succède à la pop kréol de Tine Poppy

Ce vendredi 19 mai 2023, le Bisik, lieu culturel de Saint-Benoît a reçu la chanteuse pop kréol Tine Poppy accompagnée de La Valise. Le duo belge ethno folk affichait complet. Il sera succédé le vendredi 26 mai par Sandrine Dijoux aka Sanaa et Fabrice Legros pour une nouvelle soirée colorée et métissée entre séga et maloya. Nous relayons le communiqué du Bisik ci-dessous (photos : Iris Mardémoutou)

- Une soirée solaire, inspirante et brûlante -

Hier soir, vendredi 19 mai, nous recevions la chanteuse pop kréol Tine Poppy et La Valise, duo ethno folk tout juste débarqué de Belgique, pour une soirée ensoleillée qui affichait complet.

La pluie de l’Est a pourtant accueilli le public dès 19h mais a fini par se calmer, sans doute conquise, elle aussi, par ces concerts uniques.

La soirée a démarré avec notre dj résident Joan’r qui nous a préparé une playlist à l’énergie contagieuse qui poussait déjà quelques personnes à succomber au plaisir de la danse. Avant 20h la plupart d’entre vous étaient déjà sur place quand le duo la Valise faisait résonner ses premières notre sur la scène.

Fanny Vadjaraganian, accordéon et chant et Marie Zinnen, au violon et au chant nous ont embarqués dès la première composition intitulée « Lune » , dans leurs valises en nous partageant leurs souvenirs de voyages.

De leurs périples aux quatre coins de l’Europe naissent leurs créations, inspirées des contrées croisées et des visages rencontrés. Tout en jouant avec leurs inséparables compagnons de route, le violon et l'accordéon, elles chantent dans une dizaine de langues différentes bulgare, suédois, macédonien, rom, espagnol, anglais, russe, turc sans oublier le wallon. Et maintenant même en kréol ! Avec humour et complicité, ces liégeoises de cœur communiquent avec entrain leur passion pour les musiques traditionnelles d'Europe et d'ailleurs. Elles ont élaboré un répertoire commun où les airs traditionnels réarrangés et revisités se marient à des compositions personnelles teintées de leur formation classique. Le violon de Marie a cédé à l’humidité réunionnaise, elle était honorée de jouer hier soir avec celui de Joël Manglou toujours aussi généreux.

Les rythmes d’accordéon et de violon ont entraînés le public dans une valse joviale, attentif aux histoires contées par la musique et par les chants. La salle était pleine, la joie communicative et la chaleur humaine réchauffait les cœurs et les corps.

Lors de leurs passages sur notre île, Fanny et Marie ont eu à cœur de rencontrer des artistes locaux et ont fait la connaissance de Solah avec qui elles ont créé du lien et partagé la scène pour plusieurs morceaux. Rayonnantes et complices elles nous ont offert un show percutant où kayamb et percussion maillaient aux rires. Ce merveilleux tour du monde s’est terminé en beauté par « La Réunion » de Solah, où toutes ensemble elles nous ont fait vibrer à l’unisson.

- La “séga-thérapie” ça marche! -

Le temps d’un changement de plateau qui permettait à chacun de respirer l’air frais extérieur, d’échanger ses premières émotions, de se ravitailler en boisson au bar ou de consommer un bon repas concocté par Le Zantac ou L’ilôt Saveur et nous avons poursuivi la soirée avec la très attendue Tine Poppy qui n’était pas revenu au Bisik depuis 2017.

Celle que l’on surnomme la « diva de la kréol », reine de la pop kiltir, nous a partagé avec passion les titres de son dernier album « Séguèss ».

Tous et toutes étions invités à rejoindre le « clan des tines » lors de cette initiation à la « Séguèsstitude » !

Une séguèss c’est une fille qui en impose. Farouche, drôle, indépendante, naturelle, en foutan, stylée… et le moins que l’on puisse dire c’est qu’au fil des 12 titres de l’album, Tine Poppy démontre qu’elle en est !

L’artiste se raconte, se pose des questions et y répond. Elle cherche avant tout à réinventer le quotidien, à y mettre de la couleur, ce qu’elle fait avec brio. Agencer les motifs et mélanger les genres, afin de proposer un concentré d’énergie positive. Sa “séga-thérapie”, s’inspire de galères et de bonheurs quotidiens, nous invitant à prendre du recul dans son univers chatoyant et crépitant, plein de profondeur et de sincérité.

Une musique à la croisée des chemins, qui emprunte autant au séga, au swing et à la pop des années 80, qu’au zouk ou au soukouss. Un dialogue, une confidence, une rencontre, qui était d’autant plus intime grâce à la proximité qu’offre la scène du Bisik, être à quelques pas seulement de l’inspirante Tine Poppy, nous permettait de profiter de son énergie effervescente.

Lorsqu’elle chante « Simple et compliqué » , les voix du public se mêlent à la sienne. La salle est pleineà craquer, à chaque chanson l’ambiance s’intensifie ne laissant de répit à personne, son sourire est éclatant, acclamée à chaque morceau, elle continue de nous surprendre et de nous conquérir avec « Monséga » , ses pas de danse sont contagieux, ses déhanchés envoûtants, sa présence scénique dynamique et vivifiante.

« Frison la monté » quand elle chante « Ou », de sa chaude et douce voix de sirène qui résonne, touche et fait mouche, accompagnée par ses talentueux musiciens : Romain Aly Beril à la guitare, Teddy Doris au trombone et Dimitri Domagala à la batterie.

Elle nous a également partagé son inoubliable cover de « Free from desire » , qui marie Gala, la chanteuse dance mythique des années 90 à Danyel Waro, la figure emblématique du maloya, une proposition grâce à laquelle elle s’est fait connaître et qui a déchainé la plupart d’entre vous.

Derrière une apparente légèreté et des mélodies solaires, se dessinent des textes profonds et militants ciselés dans les plus belles sonorités de la langue créole. Plus qu’une artiste, Tine Poppy c’est une signature. On s’identifie à ce qu’elle crée et partage, on est charmé par sa sensibilité et ses paroles auxquelles on s’identifie et on la réécoute en rentrant parce qu’on en veut encore !

Arno Bazin de l’association Kréolart proposait des vinyles et CDs du dernier album de Tine Poppy mais aussi d’autres trésors réalisés par des artistes de la Réunion comme Kiltir Maloya, Oussanousava, Aleksand Saya, Dilo… Les CDs de La Valise étaient également disponibles à la vente.

À la toute fin de soirée la bande d’amis d’Aurélie, notre chargé de communication et de médiation, des habitués du Bisik et les personnes qui m’ont permis de rencontrer ces lieux, se sont emparés du micro pour lui chanter un joyeux anniversaire, merci à ces belles personnes et à tous leurs complices pour cette merveilleuse surprise.

Toute l’équipe du Bisik remercie chaque personne présente ce soir. Nous vous remercions sincèrement et affectueusement vous artistes, public, amis, partenaires, adhérents, curieux, sincères, habitués, équipes, soutiens pour cette soirée riche en émotions et découvertes. Marquante par la puissance transcendante de la musique qui nous rappelle sans cesse à quel point s’unir et s’enrichir est possible à chaque instant, ansanm lé enkor méyér !

Le vendredi 26 mai le Bisik accueillera Sanaa qui nous présentera son tout premier EP “Illusion” après une résidence au Bisik et Fabrice Legros qui distille depuis 2008 ses compositions inspirées et nous interprétera les titres de son troisième album. Une soirée teintée de rythmes colorés et toujours métissée, entre séga et maloya, balade groove et chanson créole… Une soirée à tomber sous le charme de nos deux artistes.

Vendredi 26 mai

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693633939

Entrée 10€ en Prévente Adhérents sur Internet (12€ non adhérents) / 15€ sur place

Buvette et restauration sur place

Achetez vos billets en ligne : https://vu.fr/wlff

Régie : Alexandre Duchemann

Son : Vincent Gerbith / Nicolas Rapeau

Lumières : Sylvain Lallemand / Julien Lemelle

Photos : Iris Mardémoutou