Le Port : la centrale thermique du port-est fonctionne maintenant à la biomasse liquide

La centrale électrique EDF PEI (production électrique insulaire) du port-est s’engage résolument dans la transition énergétique. C'est pourquoi, la centrale a décidé de faire le choix de basculer vers la bioénergie. Grâce à son fonctionnement à la biomasse liquide, la centrale produit désormais une électricité 100% renouvelable à La Réunion. En produisant 40% de la consommation annuelle de l’île, cette conversion à la biomasse liquide marque un tournant pour l'histoire du département. La Réunion est même le premier territoire français à atteindre 100% d’électricité renouvelable (Photos : sly/www.imazpress.com)

Dix ans après sa mise en service – le 11 octobre 2023 – la centrale EDF du Port Est célèbre sa conversion à la biomasse liquide. "Une étape décisive pour La Réunion", note Frédéric Maillard, président d'EDF PEI.

"Un projet de conversion lancé début 2022 suite à la validation de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)", ajoute le président d'EDF. Après la phase d'instruction, les travaux ont été lancés début 2023 et ont permis de faire la conversion, tout en assurant la distribution en électricité à La Réunion.

Pour Olivier Hoarau, maire du Port, "cette conversion marque un tournant dans l'histoire du port de La Réunion". "Il s'agit de la deuxième centrale électrique décarbonée du territoire portois – après la nouvelle centrale photovoltaïque de la Rivière des Galets."

- Du colza pour alimenter La Réunion -

Au cœur de cette biomasse liquide, de l'huile de colza, co-produite lors de la fabrication de granulés pour l'alimentation animale. "Un combustible 100% renouvelable utilisé par la centrale pour produire l'électricité", souligne Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional.

Celle-ci sera fournie par Saipol, une filiale du groupe Avril, et produite à partir de colza européen comme l’exigent les directives européennes sur les énergies renouvelables RED II et la nouvelle RED III, qui vient d’être adoptée.

EDF PEI a fait le choix d'une biomasse liquide certifiée durable, conformément aux critères de la directive européenne RED (sur les énergies renouvelables) et d'exclure ainsi l'huile de palme et de soja.

"Cela permet d'assurer la sûreté énergétique de l'île de manière responsable et durable", ajoute Jean-Pierre Chabriat.

La biomasse – arrivée par bateau et stockée dans trois cuves de 39.000 tonnes - est injectée dans le moteur. L'énergie qui s'en dégage par combustion accède au piston et entraîne un rotor qui produit l'électricité envoyée sur le réseau électrique pour répondre aux besoins du territoire.

Plus tard bien évidemment, EDF Réunion envisage de voir "comment travailler avec le tissu local pour incorporer les matières péi", souligne Alexandre Sangelin, directeur d'EDF PEI Réunion.

- Un combustible 100% renouvelable -

Une biomasse liquide qui permet à EDF Réunion de produire une électricité renouvelable et décarbonée sur l'ensemble de son parc de production, tout en garantissant la stabilité du réseau et la continuité d'approvisionnement électrique des consommateurs.

"Grâce à la biomasse liquide, la centrale du Port-Est divise par trois ses émissions de CO2", note Alexandre Sangelin.

Un recours à la biomasse qui évite également plus de 500.000 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) et divise par quatre les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de soufre.

De plus, chaque moteur est équipé d'un dispositif catalytique qui permet de réduire d'environ 90% les émissions de Nox (émissions d'oxydes d'azote émises par la combustion des carburants fossiles) dans les fumées rejetées par la centrale.

- Du 100% vert... pas encore pour maintenant -

Cette production verte permet à EDF PEI d’accompagner La Réunion vers son objectif d’un mix-électrique 100% renouvelable. Un mix électrique qui s'explique par la biomasse liquide et la centrale EDF du Port Est qui produit plus de 40% de l'électricité pour l'île.

Mais également par les différentes énergies dont font partie les énergies hydrauliques, le photovoltaïque ou encore l'éolien.

À l'avenir, La Réunion devrait être 100% verte en termes de production d'électricité. Reste juste encore à Albioma de convertir l'ensemble de ces usines.

Selon les projections d'ici à 2040, "l'objectif énergétique est d'atteindre l'autonomie énergétique sur la base de l'énergie renouvelable locale". "Le compte à rebours est lancé mais est relativement court", note la Région.

Pour faire face à ces défis majeurs, les services de l'État organisent d'ailleurs une COP régionale ce vendredi 8 décembre 2023 – regroupant les associations, les collectivités et tous les acteurs économiques "pour évoquer la planification écologique", note Jérôme Filippini, préfet de La Réunion.

Grâce à la conversion par EDF de la centrale électrique du Port Est passe du fioul à la biomasse liquide, la production d’électricité de La Réunion sera renouvelable à quasi 100% en 2024. L’île n’en sera pas autonome en électricité pour autant.

ma.m / www.imazpress.com/redac@ipreunion.com