Graines d’espoir au Port : 200 jeunes du campus Elie sensibilisés à la non-violence

Apprentis d’Auteuil Océan Indien fait de l’éducation à la non-violence un véritable défi éducatif pour tous les jeunes accompagnés dans ses établissements. Au cours de ce dernier trimestre, 200 jeunes du campus Elie, situé au Port, ont participé au projet Graines d’espoir. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Apprentis d’Auteuil Océan Indien)

Une initiative animée par Aurélie Adam, de COOP UNION, metteuse en scène, comédienne et formatric. Ce projet novateur inclut des ateliers de sensibilisation à la non-violence et une création théâtrale interprétée par un groupe d’adultes dont la thématique les touche, avec quatre représentations prévues début décembre.

- Sensibilisation à la non-violence et à l'égalité -

Le projet Graines d’espoir vise plusieurs objectifs essentiels : sensibiliser les jeunes à l'égalité entre les femmes et les hommes, les éduquer à la communication non-violente et leur permettre de reconnaître et comprendre les violences psychologiques et physiques. Grâce à des ateliers, les jeunes explorent les émotions et apprennent à distinguer ce qui est légitime (les émotions) de ce qui est intolérable et sanctionné par la loi (les violences).

Des outils, tels que le violentomètre, permettent de mesurer la violence dans les relations, comme l'explique Audrey Kesraoui, psychologue du campus Elie : "Après l'atelier, une jeune fille a réalisé qu'elle était victime de violence de la part de son compagnon et a demandé de l'aide."

- Une création théâtrale pour sensibiliser -

Au cœur du projet, une création théâtrale (textes mis en scène, fonkèr, et saynètes) sera jouée les 3 et 5 décembre au Centre du Cœur Saignant au Port. Cette création met en scène un groupe de femmes et d’hommes ayant travaillé sur les violences conjugales. Ce groupe a été accompagné également par l'auteur compositeur Henry Duffour et deux danseurs de l’association Kreason se sont joints au projet.

À l'issue de la représentation, les jeunes du campus Elie seront invités à échanger avec les comédiens et à créer un message de lutte contre les violences faites aux femmes, sous la forme de leur choix. Cette rencontre intergénérationnelle sera clôturée par une prestation du chanteur Tias, qui interprétera l'un de ses titres, "Parle".

Le projet Graines d’espoir est subventionné par la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) de la préfecture de La Réunion et financé par la Direction de l’épanouissement humain de la ville du Port.