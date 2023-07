Kadadak : le festival jeune public du Théâtre sous les arbres

Les vacances scolaires se sont bien installées et pour occuper les marmailles durant cette période hivernale, le Théâtre sous les arbres du Port propose du mercredi 19 au dimanche 30 juillet 2023 le festival Kadadak. Au programme cinq spectacles, trois dans les quartiers et deux sur le site du Théâtre sous les arbres (Photo: D.R.)

Pour cette seconde édition"La météo annonce un ciel ouvert et un temps pour rire au théâtre des arbres du Port" affirment les organisateurs qui ont programmé plusieurs artistes du théâtre d’ombres, des marionnettes, de la danse et du cirque pour cette deuxième édition du festival-Spectacles de proximité-

Demandez le programme

Alors on valse ?

Morphose présentera son spectacle de danse. Sur une chorégraphie poétique, le duo conte son histoire qui a pour thème l’âge et l’amitié. Durant 25 minutes, les deux danseurs traverseront les décennies de leur première rencontre à leur dernière danse.

Trois dates prévues pour ce spectacle de danse :



• La face cachée

• mercredi 19 juillet à 16h à l’école Françoise Dolto• lundi 24 juillet à 16h l’école Camille Macarty• mercredi 26 juillet à 16h l’école Paule Legros

Dans son théâtre de marionnette, Théâtre Bazar présentera l’histoire Octave, sa future fiancée et de Guignol. Guignol est au service de la future fiancée d’Octave. Elle l’adore et il n’est pas question qu’elle s’en sépare. Octave, un garçon un peu coincé, aimerait faire plaisir à son père qui n’apprécie pas du tout Guignol. Pour convaincre son amoureuse que Guignol est un roublard, Octave lui prépare un traquenard. Va-t-il tomber dans le piège ?

Pour ce spectacle les matinales seront réservées aux enfants des centres aérés du Port. Par ailleurs trois dates sont prévues pour le public :

• jeudi 20 juillet à 10h à l’école Françoise Dolto – Le Port

• mardi 25 juillet à 10h l’école Camille Macarty – Le Port

• jeudi 27 juillet à 10h à l’école Paule Legros – Le Port

• Oeuforie

Présenté par Zopiok, le magie-cirque Œuforie est une boîte de chocolats que l’on regarde avec gourmandise tant elle recèle de saveur s: au rythme du piano et de l’accordéon, un numéro de jonglerie extrême, un tango enflammé, ou encore un immense et mystérieux aquarium digne des évasions les plus spectaculaires du magicien Houdini.

Le duo Zopiok vous entrainera dans un univers de prouesses humoristiques mêlant magie, jonglerie, acrobatie et comédie burlesque.

Trois dates prévues pour ce spectacle de magie-cirque:

• jeudi 20 juillet à 18h30 à l’école Françoise Dolto

• mardi 25 juillet à18h30 à l’école Camille Macarty

• jeudi 27 juillet à18h30 l’école Paule Legros

• Scrooge il n’est jamais trop tard

Perpetuomobileteatro présentera un Théâtre masqué. Dans ce spectacle enchanteur et plein d’humour, trois artistes venus de Suisse incarneront huit personnages sans parole à l’aide de onze masques réalistiques.

Deux dates prévues pour ce théâtre masqué au Théâtre sous les arbres :



• La Terre sous les ongles

• samedi 22 juillet à18h30• dimanche 23 juillet à18h30

Le collectif Alpaca Rose présentera La Terre sous les ongles un théâtre dansant qui évoquera la deuil. Les grands prennent souvent des pincettes pour parler de la mort aux enfants. Avec humour et poésie, le Collectif Alpaca Rose aborderont le sujet par le geste, la marionnette et la danse.

Deux dates prévues pour ce théâtre de danse au Théâtre sous les arbres :



• samedi 29 juillet à18h30• dimanche 30 juillet à 18h30

Jusqu’au 30 juillet, les représentations se succéderont avec pour seule et unique règle "les parents ne sont acceptés que s’ils sont surveillés par leurs enfants".