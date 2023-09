Kozman Gramoun : exposition et témoignages au village Titan

Autour d’une exposition de photos du Port lontan, tirées des archives de la commune, le vendredi 15 septembre au Village Titan, des gramouns portois racontent leurs vécus. Pour certains, tout à commencer ici même dans ce bâtiment qui a abrité en 1952 une maternité. Retour donc sur les lieux pour partager des souvenirs et participer à une séance photo.

Cet événement, organisé dans le cadre des Journées du Patrimoine, a eu lieu en présence des adjointes au maire Annick Le Toullec (culture) et Karine Mounien (solidarité portoise) et des participants au projet “Kozman Gramoun“.

"Lé importan ke nou gard inn tras lo tan lontan pou ke nou gayn rakont tousala nout bann zenfan. Komsa la mémwar i perd pa" a fait ressortir Karine Mounien.

Porté par l’association Zamalak, “Kozman Gramoun“ a permis à Teddy Iafare-Gangama, artiste et auteur de recueillir pendant plusieurs mois des témoignages de quelques habitants de cinq ilots d’habitation de la SHLMR du Port.

Le projet évoque aussi le lien entre le développement urbanistique de la commune et ce qui constitue dans la mémoire des Portois, une partie du patrimoine de la Ville. Il est financé par la SHLMR à travers l’ATFPB (Abattement sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties) et bénéficie du soutien de la ville via le CCAS du Port.