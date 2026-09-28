La septième édition du festival cinéma Le Temps des Femmes à l'honneur au Port

Le septième festival de cinéma Le Temps des Femmes est organisé au Port du 23 septembre au 4 octobre 2026. Le samedi 3 octobre, au cinéma Casino propose "une après-midi de projections, de rencontres et de débats autour de plusieurs thématiques de sensibilisation notamment la cybermalveillance et les dangers des réseaux sociaux, la prévention des violences faites aux femmes, les dispositifs d’accompagnement, mais aussi les questions d’estime et d’acceptation de soi". Toutes les informations sur le post ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-yu/www.imazpress.com)