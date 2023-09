La ville du Port célèbre les journées européennes du patrimoine

À l’occasion des 40ème journées européennes du patrimoine ayant pour thèmes "le patrimoine vivant" et le "patrimoine du sport", la ville du Port et ses partenaires donnent rendez-vous à l’ensemble des réunionnais les 16 et 17 septembre prochains. Au programme de ce week-end : visite guidée des musées, conférence sur les édifices, concert et spectacles son et lumières. Nous publions ci-dessous le programme au complet (Photo :

Samedi 16 septembre

Visite guidée des musées en réalité virtuelle à 14h00 – Médiathèque Benoîte Boulard

Muni du casque de réalité virtuelle, plongez au cœur des musées et lieux historiques d’Europe en restant à la médiathèque Benoîte Boulard. Parmi les musées à découvrir : Van Gogh Museum (Pays-Bas), Modern Art Oxford (Royaume-Uni), Musée d’Orsay (France)...

Conférence sur les édifices remarquables à 15h – Médiathèque Benoîte Boulard

La médiathèque Benoîte Boulard accueillera cette conférence sur les édifices remarquables du XXe siècle avec un focus sur l'Ancienne Poste et les bâtiments du Port.

Lumière sur l’Ancienne Poste de 17h à 22h – Mail Alain Péters

La Maison de l'Architecture de La Réunion (MAR) et la Ville du Port proposent de nombres animations à l'Ancienne Poste. À cette occasion, l’Ancienne Poste deviendra le premier bâtiment de La Réunion à recevoir la plaque labellisée "Édifice remarquable du XXème siècle".

17h – 19h

Parcours de visites guidées par les étudiants de l’école d'architecture de La Réunion

Exposition d'une sélection de projet du Prix d'architecture Réunion

19h – 22h

Mapping / light painting (spectacle son et lumières) sur l’Ancienne Poste

Concert de Kaloune

Spectacle vivant surprise : performances artistiques et lectures

Collecte de témoignages par Radio Friche

Dimanche 17 septembre 10h et 13h30

Le Port est une ville surprenante, qui détient un patrimoine historique fort s’ouvrant sur la culture. La Ville du Port s’attache à sauvegarder et à valoriser son patrimoine historique pour le transmettre aux générations futures. Trois Circuits seront à l’honneur, avec des départs à 10h et 10h30 :

Le Circuit patrimoine vous emmène à la découverte de lieux et du patrimoine du Port pour découvrir les récits nichés dans des lieux insoupçonnés. Le circuit débute place des Cheminots devant l’église Jeanne D’Arc.

Le Circuit Ville musée dédié au street-art valorise le lien social. En 2015, le Port se lance un défi : devenir une galerie à ciel ouvert. Depuis plus de 40 œuvres portant la signature de Jace, Gorg One, Meo... embelissent les quartiers. Ce circuit à vélo débutera à la Friche.

Le Circuit numérique, développé en collaboration avec l'association Les Petits

Débrouillards, se concentre sur le carré historique du Port. Le joueur traversera la Ville et en apprendra sur l’histoire de la Commune. Départ à la Friche.

Informations : 0262 43 50 91

Inscriptions : reservation.culturel@ville-port.re