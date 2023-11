La ville du Port fait le point sur les avancées du projet Ariste Bolon/SIDR Haute

En ce mercredi 15 novembre 2023, la Ville du Port a reçu une délégation nationale de l’Agence Nationale de renouvellement urbain (ANRU) afin de faire un point d’avancement du projet Ariste Bolon/SIDR Haute et de ses actions. Cette revue de projet s’est tenue en présence de Jasmine Béton, élue à la politique du Logement et de l’habitat et de Elizabeth Barka-Lamour, représentante du sous-préfet de Saint-Paul. Nous publions le communiqué du Port ci-dessous (Photo Le Port)

Depuis la signature de la convention NPNRU en mars 2020, les échanges et les débats de l’ensemble des partenaires impliqués dans le projet (ANRU, État, Territoires de l’Ouest, bailleurs sociaux et services de la Ville) ont démontré la volonté de tous les signataires de poursuivre la dynamique de maillage territoriale engagée sur la ville du Port au bénéfice des Portois.

Parmi les actions menées en 2023, nous pouvons retenir :

- La requalification de l’avenue Monseigneur Roméro tranche 1, en cours de finition ;

- La poursuite du relogement des familles du périmètre concernées par une démolition : Rico Carpaye (SEMADER), Port 15 (SIDR), LLTS SHLMR et Ville. Sur les 273 familles concernées, 126 familles soit 46% ont déjà bénéficié d’un relogement ;

- Le programme détaillé du projet de nouveau groupe scolaire et le lancement d’un concours d’architecte ;

- L’avancement des études techniques avant démarrage des travaux en 2024 ;

- La signature d’un traité de concession avec la SPL Grand Ouest pour la réalisation des travaux d’aménagement du projet.

Au programme de 2024 :

- Les travaux de voirie de la rue de la Guadeloupe, Rondpoint Hélicoptère et venelle de Port 19 ;

- La démolition du premier bâtiment de Port 15 (SIDR), sur l’avenue Polytzer ;

- La réhabilitation de 95 logements de l’opération Rico Carpaye ;

- La résidentialisation des opération Flora Tristan (SIDR), Port 212 (SIDR) ;

- Le relogement des familles non relogées à ce jour.

La Ville et la SIDR ont également sollicité l’ANRU pour apporter au projet un complément de financement pour permettre la démolition de l’opération Port 16 (27 logements de la SIDR) et la reconstruction d’un programme de 52 logements dont 11 PSLA individuels et 41 logements collectifs de type LLI.

Pour rappel, Le Port fait partie des 6 communes de l’île qui ont signé en 2016 un protocole de préfiguration avec l’ANRU pour élaborer un projet de renouvellement urbain d’intérêt national puis une convention pluriannuelle. L’ANRU finance et accompagne les collectivités et les bailleurs sociaux pour la réalisation de vastes projets de rénovation des quartiers les plus vulnérables.