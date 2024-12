Le Port : 26 affaires votées en conseil municipal

Le Conseil municipal du Port s’est réuni ce mardi 3 décembre sous la présidence du Maire Olivier Hoarau. 26 affaires étaient à l’ordre du jour. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Le Port)

Cette dernière séance de l’année a été marquée par la présentation du Maire-enfant et des présidents des commissions du Conseil Municipal des Enfants. C’est Nolhan Juillerot, élève de CM1 de l’école Charles Vendomèle, qui a été élu maire-enfant en novembre dernier.

Puis, une minute de silence a été observée en mémoire de Vincent Doumi dit Hérode, figure emblématique du monde sportif portois et réunionnais. Motard professionnel, ce champion était reconnu pour son engagement et son optimisme et était très impliqué dans les milieux sportif et associatif.

26 affaires étaient à l’ordre du jour. Voici les principales délibérations :

• Complexe Sportif Victor Carlot

Le complexe sportif de l’Oasis sera désormais connu comme le nom de « complexe sportif Victor Carlot ». Le conseil municipal de la ville du Port a validé cette décision à l’unanimité en présence des proches du fondateur du club CSPBB (Club Sportif Portois de Basket Ball), décédé le 31 octobre dernier. Cette dénomination se veut un hommage à l’engagement de Victor Carlot tant dans le milieu sportif qu’associatif.

Le maire Olivier Hoarau a salué la mémoire « d’un homme engagé, d’une grande humilité qui a su inculquer des valeurs à nombre de générations ». Victor Carlot a accompagné et formé des générations de basketteurs réunionnais.

• Modification des programmes d’aides sportives

Les élus ont approuvé le nouveau règlement d’attribution du programme d’aide « Licence sportive pour tous » et adopté le nouveau cadre d’intervention du dispositif de « Bourse d’Excellence ».

Afin de respecter les fondamentaux du sport de haut niveau, les process administratifs seront simplifiés. Sur la « Bourse d’Excellence » le dispositif est modifié afin d’apporter une meilleure reconnaissance des projets des athlètes, notamment sur la notion de haut niveau avec des bourses municipales pour les compétitions inscrites au calendrier fédéral et une autre pour les compétitions hors calendrier fédéral et les compétitions se déroulant dans l’Océan Indien.

• Appel à projets 2025

Le conseil municipal a approuvé le principe de l’inscription au budget 2025 d’une enveloppe de plus de 1,6M €. Soucieuse d’accompagner les acteurs locaux dans leurs activités et leurs projets, la Ville va accorder une avance aux structures ayant demandé une subvention au titre de l’année 2025. Ces structures doivent entre autres être à jour de la production de leurs bilans 2023 et avoir souscrit à un contrat d’engagement républicain. Pour rappel, suite au lancement de l’appel à projets 2025, le calendrier amènera la Collectivité à statuer sur les attributions financières définitives à la fin du 1er trimestre 2025.

• Pacte financier et fiscal du Territoire de l’Ouest

Les conseillers municipaux ont approuvé le plan de financement prévisionnel de l’aménagement de trois opérations en sollicitant le fonds de concours 2024 du Territoire de l’Ouest, déployé pour renforcer l’investissement sur le territoire et atténuer les disparités entre communes. Ainsi, ce fonds sera mobilisé à hauteur de 1M d’euros pour la mise aux normes de sécurité et d’hygiène de la cuisine centrale, la modernisation du système audiovisuel de l’Hôtel de Ville et l’aménagement des berges de la Rivière des Galets. À ce propos, le Maire a souligné le travail remarquable effectué par le service environnement : « c’est une performance d’aménagement réalisé en régie, un travail extraordinaire... et grâce à ce fonds, nous allons pouvoir aller encore plus loin ».

• Vélos à assistance électrique (VAE) en libre-service

Le programme de travaux préparatoires d’infrastructures permettant d’accueillir un réseau de mobilité douce en libre-service au Port ainsi que son plan de financement prévisionnels ont été validés par les élus. Il s’agira d’installer 15 stations avec un déploiement d’ici le 1er semestre 2025. Olivier Hoarau a évoqué la volonté de l’équipe municipale d’équiper la Ville de vélos « quand on connaît le niveau d’embouteillages autour du Port et les difficultés de circuler, le vélo avec son usage efficace et pratique marque un pas important dans l’aménagement du territoire et la préservation de notre planète. »

La Ville sollicitera une subvention de l’État, au titre du Fonds Vert, pour :

- Offrir une solution de mobilité aux quartiers non desservis par le transport en commun;

- Proposer aux Portois une solution de mobilité plus abordable et avantageuse pour leur santé (activité physique notamment) ;

- Permettre une interconnexion avec Saint-Paul et/ou La Possession déjà pourvues d'une telle offre et proposer une alternative de mobilité aux usagers du Port venant de l’extérieur et qui se déplacent majoritairement en voiture particulière aujourd’hui ;

- Accompagner les usagers du transport en commun sur les « premier et dernier kilomètres » en connectant le réseau au pôle d’échanges du Port ;

- Rendre la ville plus agréable (moins de pollution carbonée, visuelle, sonore, etc.)

- Décongestionner les places de stationnement en centre-ville par un usage réduit de l’automobile.

• Renouvellement urbain des quartiers Ariste Bolon/SIDR Haute.

Les élus ont approuvé le projet d’avenant n°2 à la convention globale NPNRU Ariste Bolon/SIDR Haute signée avec l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU) pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain des quartiers Ariste Bolon/SIDR Haute. Le Comité d’Engagement de l’ANRU du 20 novembre 2023 a validé un certain nombre d’évolutions du projet global. Les modifications intégrées dans cet avenant sont entre autres :

- Le changement de maîtrise d’ouvrage de la commune de Le Port à la SPL Grand Ouest pour les opérations d’aménagement et de démolition des LLS.

- Les nouvelles opérations : démolition de Port XVI (SIDR), reconstitution de 41 LLI et 11 PSLA, minoration de loyers pour le relogement des ménages de Port XVI.

- Les modifications des programmes d’aménagement (Ilot central, Ilot test et Roméro), de restructuration de Rico Carpaye, de construction sur l’emprise Port XV, également la modification du programme du groupe scolaire (abandon du centre social / maison de quartier) et abandon de la résidentialisation Port XVI.