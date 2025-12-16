Le Port : retour sur le Vhélio Péi Tour 2025

Le jeudi 11 décembre 2025, le Vhélio Péi Tour 2025 a fait étape à la médiathèque municipale du Port, pour une matinée d’échanges et de réflexion collective autour des mobilités actives et inclusives. Organisée par Zéro Déchet La Réunion, cette rencontre a rassemblé des élus, des institutions, des associations, mais aussi des entreprises et des acteurs de terrain engagés dans la transition écologique du territoire. Nous publions, le communiqué de Zéro Déchet La Réunion. (Photo : Zéro Déchet)

La journée a débuté par la présentation du premier Vhélio assemblé localement à La Réunion.

Ce vélo cargo solaire open source incarne une mobilité sobre, accessible et adaptée aux territoires insulaires. Après les mots d’introduction de Sylvain Barbot, référent du projet Vhélio, les participant.es ont assisté à la projection du film La Nouvelle Aventure Mobile, suivi d’un Ron Kozé nourri autour des enseignements du film et des perspectives locales.

- Véhicules intermédiaires : un potentiel réel pour La Réunion -

Les échanges ont mis en lumière plusieurs constats partagés :

Une réelle adaptabilité des véhicules intermédiaires (entre vélo et voiture) au contexte réunionnais, malgré le relief et les contraintes territoriales.

La découverte, pour certain.es participant.es, d’une nouvelle catégorie de mobilité, perçue comme crédible pour remplacer une partie des usages de la voiture thermique ou électrique.

Un secteur encore expérimental, y compris en métropole, nécessitant des solutions low-tech, une innovation locale et une production adaptée au territoire, sans attendre des modèles "clé en main".

- Les freins à l'essor de la mobilité douce sur l'île -

Les discussions ont également permis d’identifier les freins à lever à La Réunion : sécurité des cyclistes, infrastructures, confort, appréhension liée à la pratique du vélo. Les véhicules intermédiaires apparaissent néanmoins comme une réponse pertinente grâce à leur carrosserie protectrice et leur polyvalence d’usage

Ateliers de réflexion et perspectives concrètes La seconde partie de la matinée a été consacrée à des ateliers de réflexion collective, répartis en trois groupes de travail :

- Le développement de la mobilité douce dans le transport scolaire au Port -

L’intégration des véhicules intermédiaires dans le transport solidaire (personnes âgées, isolées, en insertion, PMR)

Les freins, besoins et opportunités de développement de ces véhicules à l’échelle réunionnaise. Lors de la restitution, plusieurs pistes concrètes ont émergé, notamment l’intérêt des agents et élus du Port pour renouveler progressivement la flotte municipale, ou à minima mettre à disposition des vélos et vélos à assistance électrique.

Des expérimentations déjà menées à La Plaine-des-Palmistes, notamment autour de bus scolaires, ont été citées comme sources d’inspiration.

- Une dynamique locale en marche -

Cette étape du Port illustre pleinement l’ambition du Vhélio Péi Tour : créer des espaces de dialogue, faire émerger des solutions locales et accompagner les territoires vers une mobilité plus juste, plus sobre et plus résiliente.