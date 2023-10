Le Port : 6ème édition des portes ouvertes de la pépinière

La pépinière municipale du Port, rue Simon Pernic, ouvre ses portes à l’ensemble des visiteurs le mercredi 18 octobre 2023, de 10h à 15h. Ce haut lieu de production des espèces végétales produit annuellement 10 000 à 15 000 végétaux destiné à l’embellissement de la Ville du Port, et compte des ruchers dans la cadre de l’adhésion de la ville à la charte Abeille Sentinelle de l’Environnement.

Pour sa 6ème édition, les Réunionnais pourront y découvrir ou redécouvrir l’histoire de la pépinière municipale ainsi que les femmes et les hommes qui la font vivre au quotidien.

Au programme de la journée : visites guidées, ateliers et diverses animations gratuites seront proposés avec les partenaires de la Direction de l’Environnement du Port. Une distribution de plantes sera également faite aux visiteurs à l’issue des ateliers.

À cette occasion, la Ville du Port lancera également la septième édition du concours "Jardins et balcons fleuris". Les plus belles réalisations de celles et ceux qui participent quotidiennement à l’embellissement de la Ville seront récompensées.

Ces événements sont organisés dans le cadre du Plan de l’Environnement et de la Propreté de la municipalité dont l’objectif est d’offrir un cadre de vie propre, agréable et accueillant sur l’ensemble du territoire. Pour rappel, Le Port est le berceau des apiculteurs des collectivités et compte de nombreux espaces arborés, végéétalisés, soit 45m2 d’espaces verts par habitant.