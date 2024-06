Le Port : Cité Concert à Rivière des Galets

Ce samedi 22 juin 2024, le stade Nelson Mandela de Rivière des Galets se transforme en véritable scène musicale pour accueillir le Cité concert. Le show sera assuré par une dizaine d'artistes, dont Kaf Malbar, Ornel, Segael, Miane et bien d'autres. Il sera précédé par un défilé dès 15h au départ du parking de Farfar, et d'un open mic à 16h30, pour découvrir et encourager les nouveaux talents portois. Nous publions le post de la ville du Port ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les artistes également présents : Ibrahim's, Rehanne, Mister Jeff, Edy, Kerosolo, et Tambour Reyonné.

Fin du show à 23h.