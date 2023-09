Le Port : des dons offerts à la Banque alimentaire des Mascareignes pour faire face à l'inflation

Ce mercredi 27 septembre 2023, la Banque alimentaire des Mascareignes a reçu un container offert par la compagnie CMA CGM. Une nécessité également alors que l'inflation poursuit son cours et que les prix à la consommation. En un an, les prix de l'alimentation ont pris 8,2 à La Réunion. (Photo sly/www.imazpress.com)

Un plus également pour la commune du Port qui met à disposition le local pour la Banque alimentaire des Mascareignes. "Nous attendons avec impatience cette dynamique car nous avons cette volonté de lutter contre la précarité alimentaire", note Jacques-Antoine Franck, vice-président du CCAS du Port.

"Aujourd'hui la précarité touche tout le monde. Nous avons une demande énorme", ajoute-t-il.



"LLes personnes accueillies disposent d’un budget alimentaire moyen de 3,70 euros par jour et par personne ; 50 % d’entre elles sont des familles avec enfants, et les familles monoparentales sont très précaires", explique Bruno Prochasson, Président de la Banque Alimentaire des Mascareignes. Ces personnes sont de plus en plus obligées de se reporter sur les produits de premier prix et de moins bonne qualité, de diminuer leurs achats de viandes, de fruits et légumes, de produits laitiers.

- 21 palettes et un container pour augmenter les distributions -

Les 21 palettes ainsi livrées vont vite être distribuées pour faire face à cette situation.

Mais afin de gérer l’accroissement de la demande il convient de trouver de nouvelles solutions en matière logistique. La Fondation CMACGM a répondu présente aux sollicitations de la Banque Alimentaire dans le cadre d’un partenariat national avec la Fédération Française des Banques Alimentaires, décliné à La Réunion.

Ce partenariat comprend plusieurs volets : un soutien financier important à la BAM en 2022, permettant la distribution de l’équivalent de 250.000 repas, la prise en charge du fret maritime pour des conteneurs venant de l’hexagone : c’est le 2ème transport de denrées offert par la Fondation CMA CGM pour la BAM : 13 tonnes de produits carnées et de beurre avaient été acheminés en septembre 2022. Un appui logistique et humain à la collecte annuelle organisée par la Banque Alimentaire, avec la mobilisation de collaborateurs du Groupe CMA CGM à la Réunion, aux côtés des bénévoles de la BAM.

Les Banques Alimentaires sont le premier réseau d’aide alimentaire avec plus de 225 millions de repas distribués en 2022, dont 2.500.000 par la Banque Alimentaire des Mascareignes de La Réunion, où la demande a augmenté de + 9 % au cours du premier semestre 2023.

- Les prix grimpent , les demandes d'aide alimentaire explosent -

Pour faire face à l'inflation, et à l'augmentation des demandes d'aide, la BAM doit avoir plus de denrées à distribuer.

Les prix de l'alimentaire continuent de grimper, et avec eux, la précarité aussi. Alors que sur un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de 6,1%, les demandes d'aide alimentaire explosent aussi. Selon la Banque Alimentaire des Mascareignes, il y a eu une augmentation de 38 % du nombre de bénéficiaires entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.



Une situation qui se répercute clairement sur les demandes d'aide alimentaire. "L'augmentation est constante, notamment depuis le Covid" note Mohamad Bhagatte, président de l'association Unir OI. "On a de plus en plus de personnes âgées qui se présentent" ajoute-t-il.



"Pour le moment, les chiffres ne sont pas consolidés pour 2022, mais en 2021, 1.800 tonnes de denrées ont été distribuées à travers les colis alimentaires et les épiceries sociales confondus. En 2022 ce chiffre est en hausse et le sera probablement pour 2023" souligne par ailleurs le Conseil départemental.

