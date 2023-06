Escrime, judo, football ou encore basketball, ces disciplines proposées dans le cadre des parcours sportifs Cité éducative étaient au centre des mini jeux olympiques ce lundi 12 juin au Complexe sportif municipal (CSM). "À un an des jeux de Paris, plus de 300 élèves des écoles du Port se sont retrouvés dans un esprit de dépassement de soi, d’excellence et de respect" indique la mairie du Port dans le poste que nous publions ci-dessous (Photo mairie du Port)