Après le Café des aidants, la ville du Port propose aux aidants familiaux de bénéficier des services de la Karavan sak i aid. Le dispositif itinérant de proximité du GIP SAP sera présent ce mercredi 30 août 2023, de 9h à 12h, sur la place des Cheminots (Photo: ville du Port)

Espace d’écoute et de conseils, les aidants pourront avoir accès à des informations sur les aides, services et structures adaptés à leurs besoins et à ceux de leurs proches.