Le Port : le cinéma Casino accueille la finale du concours de lecture à voix haute

Au cinéma Casino, transformé en grande scène, des élèves issus d’une cinquantaine de classe des 14 écoles primaires et des 4 collèges du Port ont participé à la finale du concours de lecture à voix haute le 21 avril 2026. Le jury était composé des membres de l’Éducation nationale, de l'élue de la Ville déléguée à la Vie éducative, Mémouna Patel ou encore de représentant de parents. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville du Port)

Lire à voix haute avec justesse, expressivité et assurance ont ainsi permis de départager les meilleurs lecteurs. Ce concours organisé par l’Éducation nationale avec la Cité éducative s’inscrit dans le cadre du plan Français pour améliorer les compétences orales des élèves du Port.

Parmi les autres objectifs : renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux, prévenir l’illettrisme et développer la confiance en soi dès le plus jeune âge.

Palmarès :

CE2 individuel- Kyôhei – école G. Barret

CE2 chorale- Milan, Rayan et Inès – école R. Mondon

CM1 individuel- Noor – école F. Dolto

CM1 chorale- Bichara, Teeyah et Nezli – école L. Vergès

CM2 individuel- Anaïme – école L. Letoullec

CM2 chorale- Christiano, Assya et Farda – école L. Letoullec

6e individuel- Alya – collège Titan

6e chorale- Iqbal, Esther et Pseeravah – collège de l’Oasis