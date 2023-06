Le Port : le lycée Lépervanche récompense les réussites de ses élèves

Ce lundi 26 juin 2023, le lycée des métiers Léon de Lépervanche a accroché de nombreux prix et distinctions à son palmarès en cette année scolaire. Les lycéens du Port ont décroché le premier prix national et régional du concours Économie Sociale et Solidaire, le premier prix national du concours de Chef d’œuvre-Fondation Colbert (Mallette pédagogique) ou encore le premier prix du concours Clash tes stéréotypes. Ci-dessous le communiqué du Port (Photo: ville du Port)

Ceux qui ont fait la fierté du lycée étaient à l’honneur lors d’une cérémonie rétrospective de valorisation des réussites, le lundi 26 juin en présence de Bibi Fatima Anli, adjointe au maire, déléguée à la Politique d’insertion professionnelle.

La ville du Port soutient les actions de l’établissement notamment à travers la Cité éducative. Une plaque retraçant le palmarès de l’année 2022-2023 a été dévoilée lors de cette cérémonie.